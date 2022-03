WhatsApp, le frasi e le foto più originali da inviare per la Festa del Papà

WhatsApp può essere un ottimo strumento per augurare un felice Festa del Papà al proprio caro: ecco le migliori immagini e frasi da inviare.

Tra i tanti servizi che ci permettono di raggiungere chiunque, in qualunque parte del mondo, troviamo senza ombra di dubbio WhatsApp. Infatti l’applicazione di servizio di messaggistica istantanea potrà tornare utile specialmente per inviare una felice Festa del Papà al proprio caro: ecco i messaggi più belli.

Oggi è il giorno preferito da tutti da tutti i papà, visto che si celebra la loro festa. Il modo giusto per celebrare il proprio caro può essere anche inviare frasi ed immagini su WhatsApp. Da tempo oramai l’app di messaggistica è il principale veicolo su cui inviare gli auguri, che sia Natale, Capodanno o Pasqua. Spesso però non tutti riescono a trovare il giusto messaggio in grado di emozionare un padre. Andiamo quindi subito a vedere le migliori frasi da inviare su WhatsApp nel corso di questa giornata.

“ Sveglia papà! Oggi la giornata è bellissima, facciamo due passi come quando ero bambina, oggi è un giorno speciale. Auguri papà. “

“ “ Per quest’anno niente pasticci Papà, lo giuro: solo una gustosa ed enorme torta per te! Tanti auguri al miglior padre del mondo! “

“ “ Da piccolo hai guidato tu la mia manina, camminando lentamente accompagnando i miei passettini. Oggi son io a prendere la tua mano per accompagnare il tuo passo che non è più quello di un tempo. Per la Festa del papà ricordati solo una cosa: io ci sarò sempre per te “.

“. “ Il 19 marzo per noi è molto importante, perché è la festa dell’uomo che più di tutti amiamo: auguri papà, ti voglio bene!”

“Ogni uomo può diventare padre, ma solo chi è speciale diventa un papà. Tanti auguri!“ù

WhatsApp, oggi è la Festa del Papà: le migliori immagini da inviare

Oltre alle frasi, però, si potrebbe sfruttare WhatsApp anche per inviare delle immagini simpatiche ai propri cari. Andiamo quindi a vedere tre foto da inviare assolutamente durante questa festa.

La prima immagine è sicuramente la più significativa. Infatti vediamo un papà vestito da superman. Un’immagine nota, per chi nel proprio padre ha visto un vero e proprio super eroe fin da bambino.

Mentre invece la seconda immagine da inviare è più semplice. Vediamo quindi un padre che tiene sulle spalle la propria figlia. Una scena che molto probabilmente ci riconduce ai momenti di gioia della nostra infanzia in compagnia del nostro padre.

Infine troviamo una bellissima immagine a sfondo rosso, colore dell’amore, con una lettera con su scritto “I love dad”. Queste sono solamente tre delle immagini belle da inviare sull’applicazione, ma sicuro in rete potrete trovare altre bellissime immagini da inviare.