Uomini e Donne, una delle protagoniste è incinta: pubblico pazzo di gioia

Una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne è incinta. Arriva l’annuncio sui social, con il pubblico che va in visibilio.

Da settimane una voce di gossip ha fatto sognare tutti i fan di Uomini e Donne. Quella che però era solamente un rumor adesso si è trasformato in realtà. Infatti da poche ore i seguaci della trasmissione di Maria De Filippi hanno appreso la notizia della gravidanza di Nicole Mazzocato. A confermare le indiscrezioni ci ha pensato proprio la modella e attrice. Infatti sui suoi seguitissimi profili social, la modella ha mostrato il pancione. che cresce e che ha ormai superato abbondantemente il primo trimestre, generalmente il più difficile.

A sorridere per la lieta notizia è anche il compagno, stiamo parlando del calciatore Armando Anastasio. L’ex fidanzata di Fabio Colloricchio ha annunciato ai suoi follower di essere al quinto mese di gravidanza. Inoltre l’attrice ha spiegato di aver voluto tenere nascosto fino ad oggi la novità per godersi il primo periodo della gestazione in tranquillità. Nicole ha poi aggiunto di essere più che mai felice per questa nuova esperienza della sua vita. Il prossimo agosto la Mazzoccato compierà 32 anni ed è pronta più che mai a diventare mamma.

Uomini e Donne, è tutto vero: Nicole Mazzoccato annuncia la dolce attesa

Nicole Mazzoccato è pronta a diventare Madre all’alba dei suoi 32 anni. Nelle settimane precedenti, infatti, si erano susseguiti diversi rumors sulla modella, confermati poi proprio dalla stessa Mazzoccato. Il parto, inoltre, è previsto in estate visto che Nicole è al quinto mese di gravidanza. Il piccolo neonato nascerà come frutto dell’amore con Armando Anastasio. Il difensore nato e cresciuto a Napoli è attualmente un difensore del Pordenone, squadra che milita in Serie B.

Proprio per amore del calciatore Napoletano, Nicole ha deciso di lasciare la sua Roma per trasferirsi in Friuli Venezia Giulia. Nonostante l’amore sia sbocciato da poco, i due hanno già iniziato a convivere. Nicole e Armando, infatti, si frequentano da circa un anno. I due si sono conosciuti grazie ad amici in comune ed in poco tempo sono diventati coppia fissa. Prima di conoscersi, Nicole è stata assicuata a diversi flirt con Mario Balotelli ed il rapper Salmo. Adesso però la Mazzoccato è pronta a dare alla luce il primo figlio con Armando Anastasio.