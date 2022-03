Uomini e Donne, arrestato il compagno di un celebre volto: tutti senza parole

Notizia imprevista per tutti i fan di Uomini e Donne. Infatti è stato arrestato il compagno di un volto noto della trasmissione: cos’è successo.

Colpo di scena per tutti i fan di Uomini e Donne dopo la notizia dell’arresto del compagno di una famosa corteggiatrice e tentatrice. Andiamo quindi a vedere qual è la news che ha sconvolto i telespettatori della trasmissione.

Le forze dell’ordine nella giornata di ieri hanno reso noto l’arresto del compagno di una nota tentatrice e corteggiatrice di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Fabiola Cimminella. In molti se la ricorderanno per aver corteggiato il tronista Amedeo Barbato, che però le preferì Sophia Galazzo. Inoltre Fabiola colpì subito gli occhi dei telespettatori per la sua bellezza e la verve di napoletana verace. Inoltre sempre la Cimminella fu anche una tentatrice della terza edizione di Temptation Island.

Nel corso di quella edizione mise in crisi il rapporto tra Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis. Fu però una crisi di breve durata. Infatti Emanuele ben presto tornò dalla sua compagna. Qualche anno dopo i due si sposarono ed adesso sono genitori di tre splendidi bambini. Mentre invece Fabiola sposò il produttore cinematografico Daniele Muscariello. La loro relazione subito prese il volo, con la Cimminella che ben presto ha avuto anche un bambino. Nella giornata di ieri, però, proprio Muscariello è stato arrestato.

Uomini e Donne, arrestato Daniele Muscariello: marito di Fabiola Cimminella

Una notizia quindi ha scosso i fan di Uomini e Donne nelle ultime ore. Infatti le forze dell’ordine hanno preso in arresto Daniele Muscariello, compagno di Fabiola Cimminella. Il produttore cinematografico è stato arrestato insieme ad altre 8 persone, nel corso di un’operazione che svolta fra Roma e Napoli dalla Guardia di Finanza con il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma.

Le forze dell’ordine tra i diversi reati hanno scoperto anche il riciclaggio in concorso con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa e di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Oltre agli arresti gli agenti della Guardia di Finanza hanno anche messo in atto sequestri preventivi per un valore totale di oltre un milione di euro. Le indagini che hanno portato ai 9 arresti sono partite nei primi giorni di gennaio. A condurre le indagini ci ha pensato il Nucleo Investigativo di via in Selci.