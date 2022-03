Uomini e Donne anticipazioni: nuova tronista e nuovo bacio per Gemma. Le ultime registrazioni hanno prodotto diverse novità in studio

Ci sono ancora più di due mesi di punte che attendono i fan di Uomini e Donne, ma il dating show di Maria De Filippi è sempre pronto a stupire. Lo dimostrano anche le ultime registrazioni che sono freschissime.

Le anticipazioni del sito specializzato Uominiedonneclassicoeover confermano che nelle prossime settimane ci saranno diverse sorprese per il pubblico. A cominciare dal debutto in studio di una nuova tronista che si chiama Veronica. Per quel poco è trapelato si tratta di un volto fresco e ancora sconosciuto al pubblico televisivo, ma basterà poco per conoscerla meglio.

Ma non è tutto perché invece Matteo Ranieri, ormai seduto sul trono classico da tempo, sembra essere vicino alla scelta. Il ragazzo è uscito sia con Valeria che con Federica e ha baciato entrambe. Una novità che non sembra essere piaciuta a Federica che pensava di aver ormai fatto breccia nel cuore del tronista. Era così convinta che avrebbe voluto presentargli il suo cane, ma così per ora non è stato.

Uomini e Donne anticipazioni: novità in vista per Gemma Galgani, scatta il bacio

Al centro del Trono Over invece ancora una volta gli sviluppi sentimentali di Gemma Galgani: per la storica dama torinese è arrivato un bacio con Franco. Una svolta che forse non piacerà a Tina Cipollari, ma siamo sicuri che non sarà nemmeno l’ultima novità per Gemma. Chi segue abitualmente il dating show di Maria De Filippi ormai è abituato a tutto con lei.

Protagonisti della puntata però anche Ida e Alessandro. Nelle ultime settimane i due hanno avuto diverse discussioni che hanno incrinato il rapporto. I due decideranno di troncare definitivamente oppure di darsi ancora una chance? Vi lasciamo la suspense in attesa di vedere quello che succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne.