Stati Uniti, arrestato muore come George Floyd: “I can’t breathe”

Un video diffuso dalla polizia che ricorda drammaticamente da vicino la morte di George Floyd. Nelle immagini si vede il 38enne Edward Bronstein in ginocchio, ammanettato, mentre viene sottoposto a fermo dagli agenti di polizia dopo un controllo stradale in California. Dopodiché gli stessi agenti stendono a forza Bronstein sull'asfalto. Uno di loro preme il ginocchio sulla schiena. "I can't breathe", non posso respirare, urla disperato l'uomo. Proprio come quella frase urlata da Floyd. Dopo tre minuti di agonia, Bronstein morirà. Il video è stato diffuso due anni dopo i fatti.