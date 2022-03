Serale Amici 21, prima eliminazione ufficiale: deve lasciare la scuola!

Si avvicina la prima puntata del Serale di Amici 21 ed è già ora di spoiler. Il nome del primo allievo che verrà eliminato.

Il serale è alle porte. L’attesissima puntata è stata registrata da poco e già gli spoiler rovinano a molti spettatori l’effetto sorpresa, quell’emozione e quel batticuore che solo in diretta si può provare.

Gli spoiler però aiutano anche molti utenti che soffrono l’attesa e non riescono a vivere tranquilli se non scoprono quanto accadrà. Ebbene, questo articolo è fatto su misura per gli appartenenti al secondo gruppo. Come scritto nelle precedenti righe, è stata da poco registrata la prima puntata del serale di Amici di Maria de Filippi. Molti credevano si trattasse di una live, ma non è così. Dopo mesi di prove, gli allievi finalmente hanno potuto accedere alla fase finale del programma che proclamerà un vincitore nella categoria canto e uno nella categoria ballo. L’anno scorso a essere proclamata vincitrice del programma fu Giulia Stabile e molti si aspettano che a vincere Amici 21 sia un altra ballerina.

Lasciamo però la finale e soffermiamoci sulla puntata che andrà in onda sabato prossimo in prima serata. A raccontarci i dettagli del primo appuntamento del serale di Amici sono stati i colleghi di AmiciNews.

Amici 21, la prima eliminazione ufficiale del serale lascia tutti esterrefatti: nessuno ci crede

Prima eliminata ufficiale: Alice. Ballottaggio tra Christian e Giò Montana: uno di loro due va a casa e il motivo per cui sono tornati in casetta lo scopriremo sabato. Prima manche, prima gara: Albe Vs Luigi. Ha vinto Luigi. Prima manche, seconda gara: Jhon Erik contro Calma in un duetto con LDA. Ha vinto il primo. Prima manche, terza gara: Guanto di sfida Chrytical Vs Luigi, considerato come equo.

Prima manche, quarta gara: Michele con Carola e Christian con Serena. Annullato poiché non considerato equo. Prima manche terminata con la vittoria della squadra Todaro – Cuccarini. Anticipazioni Seconda manche, prima gara: Alex contro Luigi. Sfida vinta da Luigi. Seconda manche, seconda gara: Leonardo Vs Sissi. Ha vinto Sissi. Seconda manche, terza gara: Michele contro tutta la squadra Cuccarini – Todaro. Annullata perché non si è riusciti a dare un voto. Seconda manche, terza gara: Guanto di sfida LDA – Alex. Ha vinto LDA. I giudici, in particolare Stefano De Martino, sono andati contro il giudizio delle Celentano perché non sono d’accordo su cui che dice sul fisico di Serena.

Hanno fatto un guanto di sfida i prof Todaro e Cuccarini contro Rudy e Celentano. Hanno vinto Todaro e Cuccarini. Todaro ha regalato il cannocchiale a Rudy per vedere meglio Francesca Tocca quando balla. LDA e Luigi hanno cantato “Ho messo via” di Ligabue. Luigi si è esibito con il contrabbasso. Carola e Michele hanno fatto un passo a due su “Ovunque sarai” di Irama. Nel guanto di sfida Luigi ha cantato con la chitarra elettrica e con la chitarra classica. Guanto ti sfida di Zerbi: Crytical Vs Luigi. Ha vinto Luigi a tavolino perché Crytical non lo ha preparato.