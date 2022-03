“Non ci sarà”, colpo di scena Sanremo 2023: Amadeus spegne i sogni degli italiani

Amadeus è tornato a parlare di Sanremo 2023, raccontando quali sono gli ospiti che sogna e soprattutto rivelando una grande assenza: le sue parole.

Si inizia già a parlare di Sanremo 2023 con Amadeus. Infatti lo showman ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato chi sono i suoi ospiti da sogno, ma soprattutto dove ha già annunciato una grande assenza: di chi si tratta.

Uno dei punti fermi del Sanremo degli ultimi anni è senza ombra di dubbio Amadeus. Infatti il conduttore ravennate ha presentato con grande successo le ultime tre edizioni del Festival della Musica Italia. Per questo motivo i vertici Rai hanno deciso di rinnovare la sua presenza sul palco del Teatro Ariston anche per il 2023 ed il 2024. In questi giorni, quindi, lo showman è tornato a rilasciare interviste.

A differenza degli altri anni, quindi, Ama non ha solamente un mese per organizzare il Festival, ma un anno intero per questo motivo il presentatore è pronto a fare grandi colpi. In una recente intervista, parlando di Sanremo 2023, il conduttore ha affermato: “Sono contento che questa sia avvenuta a marzo. Di solito si cominciava a lavorare a settembre e questo rendeva tutto più difficile“. Una conferma che anche per Amadeus è frutto dell’ottimo lavoro svolto negli ottimi anni.

Sempre lo showman ravennate ha poi continuato: “La responsabilità del festival per cinque anni è un apprezzamento per quello che Fuortes ha definito un format. Espressione che mi ha colpito e che condivido. Il nostro è stato un festival che, partendo dalla musica poi si apriva ad altro ed era attraversato dal suo tempo storico“. Inoltre Ama si è augurato che le prossime edizioni avverranno senza alcuna emergenza in atto.

Sanremo 2023, Amadeus su Fiorello: “Non ci sarà”

Amadeus nel corso della sua intervista ha spaziato su tutto ciò che riguardava il Festival di Sanremo. Infatti già a marzo 2022 il presentatore ha deciso di spegnere ogni dubbio affermando: “Fiorello? No, lui è stato molto generoso con me. Mi ha accompagnato e mi è stato vicino, da par suo, in questi anni. Non posso chiedergli di più. Ma non si libererà di me. Lo tartasserò per avere consigli“.

Inoltre il conduttore ha rivelato anche di essere un appassionato di musica italiana, per questo motivo vorrebbe avere come ospiti nella prossima edizione Mina ed Adriano Celentano. Tra gli altri ospiti che Ama è pronto ad ospitare a tutti i costi troviamo anche Roberto Benigni. Ma il vero sogno del presentatore è quello di portare sul palco del Teatro Ariston il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Infine Amadeus ha svelato come sceglie i brani per la competizione musicale, dichiarando: “I brani quasi sempre li ascolto in macchina. A volte giro a vuoto per Roma o mi faccio apposta Roma-Milano in macchina, per sentire i pezzi che mi arrivano. Li ascolto veramente cinquanta, cento volte prima di decidere“. Amadeus quindi è già proiettato a Sanremo 2023, nella speranza di vivere un Festival senza emergenze in atto.