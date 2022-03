Royal Family, tensione alle stelle: tutta ‘colpa’ di Meghan Markle. Non corre buon sangue a corte tra lei e un’altra protagonista

Nonostante sia lontana ormai da Buckingham Palace da ormai due anni, la duchessa di Sussex è sempre al centro dell’attenzione mediatica britannica. Fari puntati sul suo rapporto con Camilla.

Non è un mistero come uno dei motivi per cui Meghan Markle ha deciso di abbandonare Londra sia stato il suo difficile rapporto con più di un componente della Royal Family. A corte l’attrice californiana non ha mai trovato quella comprensione e quel feeling sperimentato ad esempio da Kate Middleton. Lei e Harry sono finiti per isolarsi all’interno di un contesto troppo conservatore ed istituzionale per le loro personalità. Tutti hanno parlato dei contrasti tra la duchessa di Sussex e quella di Cambridge, sottolineando come tra le due non corresse buon sangue sin dai primi tempi. In pochi però hanno parlato di un rapporto estremamente complicato, ovvero quello tra la Markle e Camilla Parker Bowles. La compagna del principe Carlo è stata recentemente riconosciuta anche dalla Regina Elisabetta in modo ufficiale come First Lady al fianco dell’erede al trono di Sua Maestà. Diventerà regina lei che ha dovuto sopportare le gravissime accuse di aver rovinato il quadro familiare con la principessa Diana, prendendone di fatto il posto.

Royal Family, Camilla contro Meghan: i motivi di una rivalità piuttosto accesa

Secondo quanto riferito da diversi esperti reali della stampa britannica, tra Meghan e Camilla c’è una vera e propria antipatia di fondo, basata su alcuni semplici motivi. Il primo di tutti riguarda un patrocinio assegnato dalla Regina Elisabetta prima all’una e poi all’altra. La Parker Bowles è stata nominata patrona di un’importante istituzione, il National Theatre, presieduto prima proprio dalla moglie di Harry. Nel 2019 Camilla avrebbe storto il naso per la decisione di Sua Maestà di assegnarlo all’attrice americana, visto che l’avrebbe desiderato ardentemente anche lei. Lo ha ottenuto poco più tardi, una volta che i Sussex si sono trasferiti in America, ma la rivalità non è mai cessata. La compagna di Carlo non ha mai visto di buon occhio la Markle, mettendone spesso in discussione la sua buona fede. La Megxit non le è mai andata giù e non ne ha fatto un mistero.

I rapporti tra le due si sono ulteriormente deteriorati nel marzo 2020, quando la Duchessa di Cornovaglia, in occasione del suo discorso contro la violenza sulle donne al Women Of The World Festival, ha chiesto agli alti membri reali di sostenere quel momento. Meghan dal canto suo ha pensato bene di oscurarlo, organizzando una visita privata al National Theatre, con tanto di foto pubbliche. Una cosa che ha sconvolto Camilla e che ha segnato definitivamente un rapporto nato male e proseguito peggio.