Regina Elisabetta, clamorosa polemica alle porte: “Non lo farà!”. Il ruolo di Harry e Meghan tiene sempre sotto scacco Buckingham Palace

Il secondogenito di Carlo e Diana è pronto a pubblicare il suo libro di memorie che potrebbe sconquassare l’equilibrio a corte. In realtà, però, secondo qualcuno non “colpirà” la Regina.

Il distacco si è consumato ormai da oltre un anno e mezzo, ma qualcosa continua a tenerli legati al Castello di Windsor. Harry e Meghan hanno fatto la loro scelta riguardo la vita in California, rinunciando ai doveri e agli oneri istituzionali. Un passo che li ha portati lontani (complice anche la pandemia) dalla famiglia reale. In questi mesi più di una volta si è paventato un ritorno che in realtà, almeno in modo congiunto, non è mai avvenuto. La Markle si è preoccupata di accudire i due figli piccoli, Archie e l’ultima arrivata Lilibet Diana. Harry dal canto suo si è gettato anima e corpo in nuovi progetti imprenditoriali, tra sponsorizzazioni di livello (Spotify e Netflix) e l’organizzazione degli Invictus Game. In realtà a tenerlo piuttosto impegnato, secondo il giudizio di diversi esperti, è stata la stesura del suo libro di memorie. L’accordo con la Penguin Random House (nota casa editrice d’oltre Oceano), prevede la realizzazione da qui ai prossimi anni di tre libri esclusivi (di cui uno di Meghan). Un modo per svelare segreti e scheletri nell’armadio della famiglia più famosa del mondo.

Regina Elisabetta, il libro di memorie di Harry è pronto ad uscire: non infangherà l’immagine di Sua Mestà

Il primo di questi volumi dovrebbe vedere la luce a breve, probabilmente nelle prossime settimane (massimo un paio di mesi). In molti a Buckingham Palace sono preoccupati per il possibile contenuto dell’opera e per il rischio di veder svelato qualche “terribile” segreto. Una polemica a distanza che non ha fatto altro che inasprire ulteriormente i rapporti tra i Sussex e la famiglia reale. Sul piede di guerra ci sono soprattutto il principe Carlo e William, che potrebbero essere i più “bersagliati” dai colpi di Harry.

A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato il noto giornalista, ed esperto di vicende Sussex, Omid Scoobie. Il coautore della biografia Finding Freedom, parlando nel podcast Royally Ossessed ha assicurato che Harry non scriverà nulla che possa realmente danneggiare la corona britannica. Il motivo è presto detto e riguarda il suo straordinario affetto per la nonna, la Regina Elisabetta. Almeno finché lei sarà in vita, quindi di sicuro almeno per il primo libro, non vorrà in nessun modo ledere la sua immagine.

In realtà secondo Scoobie: “Vuole celebrare la vita della regina e il suo rapporto con lei. Tutti si aspettano un attacco alla Corona. Invece leggeremo, semplicemente, la sua storia”. In realtà non tutti sono così sereni e tranquilli che ciò avvenga e a Londra si stanno già preparando al peggio. In ogni caso ne verrà fuori una polemica, visto che gli stessi detrattori di Sua Maestà vorrebbero sapere di più proprio da Harry e rimarrebbero molto delusi qualora ciò non avvenisse.