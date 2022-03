“Ho affrontato ostacoli e dolori”, il racconto drammatico dell’attrice più amata di Un Posto al Sole

È indubbiamente l’attrice più amata di Un Posto al Sole ed a 20 anni di carriera nella soap opera ha raccontato un po’ di sé

Ogni attore sul set di Un Posto Al Sole ha qualcosa da raccontare, un’esperienza passata, l’attrice più amata della soap opera partenopea rivela che la sua vita non è sempre stata tutto rose e fiori, un po’ come per il personaggio che interpreta.

Indubbiamente il personaggio più amato di Un Posto al Sole è interpretato da Nina Soldano per la quale c’è addirittura stata una raccolta firme quando, per un periodo, è stata fuori dalla soap opera: sgarro incomprensibile per i telespettatori amanti della trasmissione di Rai Tre. A TeleSette, l’attrice toscana ha festeggiato i suoi 20 anni dall’ingresso nella soap opera, il suo personaggio, infatti, è arrivato 6 anni dopo l’inizio delle avventure di Palazzo Palladini, nel ruolo di cugina di Raffaele, il portiere.

“Queen Marina”, così la chiamano i fan di Un Posto al Sole, ha ammesso: “Dico grazie a chi da anni ci segue con amore e affetto. Non va dimenticato che chi fa questo lavoro deve tutto al pubblico”. Ed a proposito della raccolta firme, Nina Soldano ha provato a spiegare perché il suo è un personaggio tanto amato: “All’inizio era il prototipo dell’antagonista.. Nel tempo ha mostrato anche il lato più fragile, umano. È una mamma e una nonna che nasconde la sua vera anima dietro un atteggiamento da donna in carriera”.

Un Posto al Sole, la vita privata di Nina Soldano: cosa l’accomuna a Marina

Nella soap opera, la vita amorosa di Marina Giordano non si può dire di certo monotona, ma sicuramente molto difficile. Per quel che riguarda Nina Soldano, invece, la stessa attrice ha svelato: “Con Teo stiamo insieme da 11 anni e sposati da 6. La nostra conoscenza, nata via social, è diventata un regalo prezioso. Al primo incontro a Napoli è bastato uno sguardo per accendere la passione e capire che eravamo fatti l’uno per l’altra. Ho accanto un uomo meraviglioso”.

Tuttavia, Nina ha più di quanto si pensi in comune con Marina: “Siamo cresciute insieme, da lei ho tratto la mia forza. È una combattente, una donna che cade e, nonostante le ferite, si rialza e non si arrende. […] Ho le mie fragilità, non voglio apparire forte a tutti i costi. La vita è bella, regala tanto e toglie altrettanto. […] Tra ostacoli e dolori, non mi sono mai data per vinta”.