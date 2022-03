“Una prova che ti stravolge spiritualmente”, confessione drammatica dall’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è in partenza da lunedì 21 marzo su Canale 5 per una nuova esperienza in Honduras con la conduzione di Ilary Blasi

A partire da lunedì 21 marzo, in Honduras tornerà una folla di naufraghi che hanno il solo scopo di sopravvivere alla ricerca di cibo e a suon di prove. Nonostante la partenza un po’ burrascosa –per alcune positività al Covid– è ormai tutto pronto.

Nonostante non ci sia alcuna certezza che Alvin riuscirà immediatamente a partire come inviato per l’Honduras -e a destare ancora più dubbi c’è il video sui social postato da Vladimir Luxuria- lo stesso amico storico e compagno d’avventura dei naufraghi in Honduras ha rilasciato un’intervista a TeleSette dove ha raccontato del suo ritorno all’Isola dei Famosi.

L’inviato non si è affatto sbilanciato sulle novità, ha provato a svincolarsi dalle domande affermando che tutto sarà reso noto di puntata in puntata, ma ha svelato che “sarà un racconto diverso da tutte le altre edizioni”. Alvin è tornato in Honduras dopo un anno di stop in cui i naufraghi sono stati affidati a Massimiliano Rosolino che, per altro, è stato molto discusso. Sul suo rapporto con Ilary Blasi ha svelato: “Siamo amici da più di 20 anni, dai tempi di Top of the Pops. Ci divertiremo come quando ci frequentiamo, abbiamo un umorismo simile e mi auguro che ci intenderemo anche in questa occasione”.

Isola dei Famosi, Alvin esce allo scoperto: le caratteristiche per essere un vincitore

Per quattro anni è stato l’inviato dell’Isola dei Famosi, pertanto qualche esperienza con la vita in Honduras ce l’ha e non ha dubbi sulle caratteristiche che dovrebbe avere un vincitore: “Alcuni sostengono debba essere il più forte. Dalla mia esperienza è invece colui che riesce ad adattarsi meglio, come sosteneva Darwin. Ho visto concorrenti fisicamente fortissimi cadere in 2 settimane e altri più gracili abituarsi meglio. La resistenza è più mentale che fisica”.

Alvin è anche consapevole che non è semplice essere un naufrago e l’ha vissuto sulla sua pelle: “Nel 2019 ho fatto una prova: sono partito fingendomi naufrago durante la settimana preparatoria e ho capito che non è facile. Non so se lo farei. È una prova che ti stravolge spiritualmente“.