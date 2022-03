Prezzo carburanti, il Governo ha deciso: gli italiani possono sorridere. Il contesto insostenibile ha spinto l’esecutivo ad un intervento

Come annunciato dal Premier Draghi, lo Stato stanzierà immediatamente dei fondi per calmierare l’aumento spropositato dei prezzi dei carburanti. Vediamo di quanto si tratta.

La situazione economicamente insostenibile di queste ultime settimane ha spinto il Governo Draghi a scendere in campo. Troppo pesante l’influenza della guerra in Ucraina sul prezzo dei carburanti, oltre che sul caro bollette di acqua e luce. Un’impennata mal digerita da cittadini e imprese, spinte sull’orlo del fallimento dopo due anni di pandemia. Nell’ultimo Consiglio dei Ministri è stato approvato il decreto energia, che mette sul piatto ulteriori 4,4 miliardi di euro per contrastare la lievitazione dei costi.

Per quanto riguarda nello specifico la situazione dei carburanti, le accise scenderanno fino a tutto il mese di aprile di 0,25 euro. Il carico economico sarà quasi interamente sulle spalle delle aziende del comparto energetico, che hanno realizzato extra profitti.

Prezzo carburanti, importante decisione del Governo: pronti altri 4,4 miliardi per calmierare i prezzi

Non ci sarà bisogno di un altro scostamento di bilancio e i 4,4 miliardi si aggiungono ai 16 miliardi già previsti nelle scorse settimane. Durante la consueta conferenza stampa di Palazzo Chigi, Mario Draghi ha illustrato le decisioni e il sostegno dell’esecutivo alle famiglie italiane. Grazie a questi interventi il totale dei nuclei familiari che continueranno a pagare l’energia come l’estate scorsa sale da 4 a 5,2 milioni. Il tetto Isee per avere i benefici si innalza fino a 12 mila euro. In più ci sarà la possibilità di rateizzare il pagamento delle bollette fino a un massimo di due anni.

Per Draghi il decreto legge ha lo scopo di “aiutare cittadini e imprese, con particolare attenzione per le famiglie più bisognose e alle filiere produttive più colpite. Viene rifinanziata la cassa integrazione per le imprese in difficoltà. Vengono rafforzati i poteri di Arera per sanzionare fenomeni di speculazione. Viene estesa la garanzia di Sace per l’ex Ilva”.

Sui fenomeni speculativi, troppo spesso notati in questo periodo, il Premier afferma: “Siamo in una situazione di emergenza, di sicurezza nazionale, questi comportamenti non sono più tollerabili“. La speranza è che sia sufficiente per superare il momento estremamente delicato che stiamo vivendo, in attesa di tempi migliori.