Netflix, milioni di utenti nel panico: si avvicina il momento tanto temuto. Una novità potrebbe non essere particolarmente gradita

Come avviene già per altre piattaforme, il problema della condivisione del servizio è sempre al centro dell’attenzione. Probabile che la multi fruizione, fuori dal nucleo familiare, prevedrà un extra.

Era uno degli aspetti che fino a questo momento ha distinto Netflix dalle altre piattaforme di streaming online. La possibilità di condividere l’abbonamento tra più utenti, anche al di fuori del nucleo familiare, era una regola non scritta per milioni di users. Quante volte abbiamo sentito parlare di “regalare” un accesso ad un amico, magari perchè in quel momento non ne avevamo bisogno o non lo stavamo utilizzando? Bene tutto questo diventerà presto solo un ricordo, visto che il colosso americano è pronto ad uniformarsi con gli altri operatori del settore. Abbiamo parlato diffusamente di quanto accaduto con Dazn, dove la doppia utenza avrà dalla prossima stagione un costo aggiuntivo (sospeso per quest’anno solo dopo la protesta di moltissimi utenti. Anche per Netflix, a breve, dovremo far riferimento all’url di connessione e alla fruizione in famiglia.

Netflix, a breve bisognerà pagare un extra per la multi-fruizione: 2-3 dollari in più a persona

Secondo quanto è emerso sulla stampa di settore in queste ultime ore, la piattaforma di streaming si starebbe muovendo per testare nuovi soluzioni a riguardo. In particolare, Netflix starebbe mettendo in preventivo un extra, quantificabile tra i 2 e i 3 dollari, per ogni persona aggiunta al proprio pacchetto (che prevede un massimo di due persone). A quanto risulta i test a riguardo sarebbero cominciati in Costa Rica, Cile e Perù.

Prima si era parlato di test sulla doppia autenticazione per accedere agli account, ora invece questa nuova soluzione. Il tutto si aggiunge alla decisione dei californiani di aumentare il prezzo dell’abbonamento in diversi paesi, tra cui anche l’Italia. In media negli ultimi mesi i rincari sono stati di circa 2-3 euro (ad esempio un paio di sterline in Irlanda e nel Regno Unito). Questa inversione di tendenza servirà a mitigare i numeri non ottimali dell’ultimo periodo. Per i primi mesi del 2022, infatti, l’azienda si aspetta di aumentare il numero degli utenti di soli 2,5 milioni, dopo una stagnazione nei nuovi abbonamenti (seguita al boom del periodo pandemico).