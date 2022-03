Michelle Hunziker pronta a tornare in Tv: manca pochissimo, fan impazienti

Michelle Hunziker è pronta a tornare subito in Tv in un programma di informazione ed intrattenimento molto amato dagli italiani. Anche il co-conduttore è un amico da ormai diversi anni: ecco tutti i dettagli.

In questi giorni, Michelle Hunziker è tornata protagonista delle riviste di gossip per alcune foto pubblicate dal giornale Bunte. Secondo la fonte tedesca, la showgirl si vedeva con un altro uomo già 5 giorni dopo l’addio ufficiale a Tomaso Trussardi. Secondo alcune voci, la rottura della coppia sarebbe avvenuta un anno prima, a causa dell’infedeltà.

Come rivelato dal settimanale Oggi, Michelle Hunziker avrebbe cercato in tutti i modi di non rendere pubblica la sua frequentazione con il medico Giovanni Angiolini. Quantomeno, avrebbe cercato di ritardare la fuga di notizie. Un noto ristoratore di Alghero, infatti, ha rivelato che la soubrette le avrebbe chiesto di non pubblicare subito le foto in cui c’era lei.

Quanto torna Michelle Hunziker in Tv? C’è la data

Michelle Hunziker ha sempre preferito non parlare molto della sua vita privata, con qualche eccezione. Sul palco di Michelle Impossibile c’è stato un tenerissimo siparietto con l’ex marito Eros Ramazzotti, con cui ha mostrato che sia nata una bellissima amicizia. La presentatrice, in questo momento, è molto concentrata sulle sue esperienze professionali.

Fra pochissimo, a partire da lunedì 21 marzo, Michelle Hunziker tornerà in Tv con un programma. Bisogna dire che ormai certi studi Mediaset sono diventati un po’ come la sua seconda casa: è infatti dal 2015 che fa coppia fissa insieme a Gerry Scotti nel telegiornale satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci, Striscia la Notizia.

Inizia la quindicesima edizione per la showgirl: ci sarà anche Gerry

Come riporta TgCom24, Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno condotto fino ad oggi ben 210 puntate di Striscia la Notizia. La conduttrice di origini svizzere è approdata nel programma di informazione senza il collega, nel 2004. È stata una delle prime donne a ricoprire il ruolo di conduttrice e non di Velina.

Michelle Hunziker, inizialmente, era subentrata a fianco di Ezio Greggio per sostituire Enzo Iacchetti, impegnato in una tournée a teatro. La showgirl resterà dietro al bancone di questa edizione di Striscia la Notizia fino alla fine della trentaquattresima edizione. Per Gerry Scotti, invece, si tratta della settima edizione che conduce: la prima fu nel 1996.

Ecco il momento in cui Michelle ed Eros si sono ritrovati sullo stesso palcoscenico in Tv: