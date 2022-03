Mediaset, addio a uno storico reality: cancellato dal palinsesto

Mediaset avrebbe cancellato uno storico reality show, dopo aver studiato per mesi la possibilità di tornare in onda. Ecco qual è il programma e tutti i dettagli di questo clamoroso retroscena: che fine farà la trasmissione?

Qualche tempo fa si era tornati a parlare del reality La Talpa. Inizialmente il programma era andato in onda su Rai 2, per poi traslocare con successo su Italia 1 per le successive due stagioni. La prima puntata della prima edizione fu condotta da Amanda Lear, che fu poi subito sostituita da Paola Perego fino all’ultima puntata trasmessa da Mediaset.

Anche per questo motivo, si era inizialmente pensato di far tornare il programma sui canali del Biscione in grande stile, affidando la conduzione nuovamente alla Perego. In questo momento, però, la conduttrice sembrerebbe aver realizzato il sogno di una vita conducendo Citofonare Rai 2 insieme all’amica Simona Ventura, e non sarebbe quindi disponibile.

Perchè è stato cancellato il reality? Com’è andata

Per diverso tempo si è vociferato che La Talpa sarebbe stato assegnata a Barbara D’Urso. Dopo la cancellazione di Live – Non è la D’Urso si è fatta sempre più insistente la voce che Mediaset stesse studiando un altro programma da affidarle. Così effettivamente è stato, ma con La pupa e il secchione show, che è stato trasformato in un reality.

Secondo Tv Blog, il ritorno del format belga sul piccolo schermo non è stato del tutto cancellato. Semplicemente, è stato rimandato ancora una volta: la data inizialmente indicata per la sua messa in onda era la fine del GF Vip 6. Bisogna ammettere che, però, adesso che ci saranno il Amici, L’Isola dei Famosi e La pupa e il secchione non c’è più posto.

C’è di mezzo il Covid nella cancellazione del programma?

Il reality show la Talpa, dunque, sarebbe stata posticipato ancora una volta da Mediaset e non cancellato. Bisogna sottolineare che il programma si è sempre svolto in paesi lontani. La versione italiana della trasmissione aveva scelto Messico, Kenia e Sudafrica. Con la pandemia di Covid, di sicuro l’organizzazione e le riprese sono diventate più complicate.

Durante l’ultima edizione si era sollevata un’enorme polemica quando i concorrenti avevano bevuto latte con sangue o mangiato occhi di bue, termiti e topi. L’eventuale ritorno a ottobre del programma significherebbe che Canale 5 non trasmetterà più il GF Vip, magari passando all’edizione nip, cioè senza personaggi famosi. Un’ipotesi davvero remota.