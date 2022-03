Grande assente al matrimonio Berlusconi-Fascina: voleva evitare gli assembramenti?

Il 19 marzo Silvio Berlusconi ha organizzato una cerimonia di scambio delle promesse d’amore con la fidanzata Marta Fascina: si tratta di un vero e proprio matrimonio, che non è stato registrato legalmente. Ecco chi erano i due assenti.

Il 19 marzo 2022 Silvio Berlusconi ha deciso di scambiarsi ufficialmente le promesse di amore con la compagna Marta Fascina, che ormai frequenta da circa tre anni ed ha 54 anni meno di lui. Il primo matrimonio dell’imprenditore brianzolo risale al 1965 con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, da cui nacquero Pier Silvio e Marina.

Il secondo matrimonio di Silvio Berlusconi fu quello con l’artista Veronica Lario nel 1990. Barbara, Eleonora e Luigi sono il frutto di questa unione. Il burrascoso divorzio fra l’on. Berlusconi e la Lario, di cui molti italiani ancora ricordano gli strali sui giornali riguardo il “ciarpame senza pudore“, avrebbe lasciato un profondo segno nel fondatore di Forza Italia.

Le battaglie giudiziarie dopo il matrimonio con la Lario

Silvio Berlusconi, infatti, si è lamentato più volte delle battaglie giudiziarie riguardo il divorzio da Veronica Lario, e da allora non ne ha più voluto sapere di contrarre di nuovo matrimonio, almeno dal punto di vista legale. Il giornalista Alberto Dandolo ha più volte suggerito che, però, Berlusconi abbia acconsentito al matrimonio con Francesca Pascale.

Dalle pagine di La Repubblica, però, Francesca Pascale avrebbe smentito il matrimonio, commentando: “Per fortuna, o grazie a Dio, non l’ho sposato“. L’on. Berlusconi da un paio di anni sembrerebbe aver finalmente trovato la stabilità e la serenità a fianco di Marta Fascina, con cui ha organizzato una cerimonia di scambio delle promesse d’amore.

I nomi dei due assenti nel giorno dell’unione di Berlusconi e Fascina

Nonostante la volontà di proteggere il più possibile la privacy dei protagonisti della cerimonia, diversi dettagli sono filtrati. Dall’abito blu di Armani di lui, al vestito di piazzo bianco di Antonio Riva di lei. Il rinfresco è stato curato dal rinomato ristorante bergamasco “Da Vittorio” e si è svolto a Villa Gernetto, vicino Lesmo, con la presenza di Apicella.

In molti hanno notato due assenze davvero pesanti: due dei cinque figli di Silvio Berlusconi non erano presenti alla cerimonia. Ufficialmente, entrambi avevano altri impegni contratti in precedenza: in particolare, Pier Silvio non avrebbe partecipato per evitare assembramenti. Sembrerebbe, però, che lui sia in isolamento a causa del contatto con un positivo al Covid.

Ecco alcune foto delle precedenti unioni di Silvio Berlusconi: