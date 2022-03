“Ricattata per mesi”: la confessione shock della protagonista del GF Vip 6

Dopo la fine del GF Vip 6, una delle coppie più amate del GF Vip 6 si è concessa ad un’intervista a Verissimo. Ecco cosa ha raccontato nel corso della prima intervista dopo il reality show, dove ha rivelato la presenza di uno stalker.

Una delle coppie più attese nella puntata di Verissimo del 19 marzo è stata senz’altro quella formata da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. In un’intervista a DiPiù, il nuotatore ha raccontato che è già stato scelto il luogo in cui i due andranno a convivere. Si tratta della casa che Manuel ha a Roma e che condivide con il padre.

L’appartamento consta di due piani, e quello inferiore sarà dedicato interamente a Manuel e Lulù, che così potranno così godere della loro privacy. Bortuzzo ha fatto arredare gli spazi secondo il gusto di lei. In tutte le stanze sono stati disposti una gran quantità di specchi, ed è inoltre stata già disposta la presenza di una cabina armadio ad uso esclusivo di Lulù.

GF Vip 6, l’incredibile intervista della coppia a Verissimo

Lulù avrebbe già presentato Manuel a sua madre, ed insieme alla sorella Clarissa avrebbero già trascorso qualche giorno di vacanza a Napoli. Come confermato dalla coppia a Verissimo, tutto procede a gonfie vele, e nei loro piani c’è anche quello di sposarsi ed avere un figlio. La principessina ha 23 anni ed ha spiegato di volere il primo bambino entro i 25.

L’intervista di Silvia Toffanin negli studi di Canale 5 è stata anche l’occasione per Lulù di ripercorrere gli anni della sua adolescenza. Accettare il suo aspetto fisico, e soprattutto il colore della sua pelle, non è stato facile per lei. Anche Jessica ha confessato che pensavano fosse adottata. Lulù si sentiva a disagio, e cercava di mascherare questa situazione.

L’incubo del revenge porn e l’aiuto di Jessica: incredibile racconto

Nel corso dell’intervista a Verissimo, l’ex protagonista del GF Vip 6 ha anche fatto una rivelazione inaspettata riguardo quanto le è successo durante l’adolescenza, quando aveva solo 15 anni. È stata oggetto di attenzioni molto pesanti da parte di un ragazzo, che la seguiva ovunque: lei non ha avuto nessun problema a definirlo uno stalker.

Lulù ha ricordato: “Avevo quindici anni e questo ragazzo mi ha ricattato per mesi…“. Fra i due non c’era una relazione, ma si scrivevano e si cambiavano foto. Una volta finiti gli scambi, lui ha tentato di realizzare un revenge porn. La minacciava e la seguiva: lei ha cercato di gestire la situazione da sola, ma ne è uscita grazie a Jessica ed a una denuncia.

Ecco il primo messaggio di Lulù ai suoi fan dopo l’uscita dal GF Vip 6: