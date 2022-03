“Ho il cancro e me ne sbatto”, icona del giornalismo italiano confessa la sua malattia rispondendo a Fedez

Da giorni ormai non si parla d’altro che della malattia di Fedez. Anche Feltri confessa il suo dramma: “Prendi a pugni la malattia”

Dopo aver saputo della malattia che in questi ultimi giorni sta attanagliando il povero Fedez, anche Vittorio Feltri ha espresso la propria vicinanza al marito di Chiara Ferragni. Le parole del giornalista hanno sconvolto tutti.

Con una lettera aperta e pubblicata su Libero, Vittorio Feltri ha cercato di trasmettere uno sprizzo di coraggio al rapper italiano: “Condivido un decimo delle tue esternazioni. Ciò non mi impedisce di avere simpatia per te, per cui sento di confidarmi su un tema che ci accomuna, quello della salute perduta. Non sono capace di consolarti, ma ti prego, fai come me, non farti intimidire“, ha chiosato il giornalista.

L’editore di Libero senza troppi giri di parole ha così affermato di avere il cancro e di essersi sottoposto il primo marzo ad un intervento chirurgico: “Io ho 78 anni, non ho mai avuto disturbi. Ma l’ultima verifica con la tac, metodo di contrasto dalla testa ai piedi, mi ha riservato una sorpresa spiacevole“.

“Fai a pugni con la sfiga. Avrai ragione tu”, le parole di Vittorio Feltri a Fedez

Nella lettera aperta dedicata a Fedez e pubblicata su Libero, Vittorio Feltri ha annunciato di avere il cancro e di essersi sottoposto due settimane fa al primo intervento chirurgico. La notizia ha lasciato tutti increduli. L’ultima verifica con tac ha rivelato la presenza di un cancro: “Nodulo al petto, parte sinistra (la sinistra mi è sempre stata sulle palle). Per me la parola nodulo non significava niente”.

La chirurga che aveva sotto controllo Feltri ha così deciso di approfondire. “Va bene, approfondisci e non rompermi. Svolto l’accertamento con un ago, il medico emette la sentenza: cancro, bisogna intervenire col bisturi“. Ma come ha preso la notizia il giornalista? Stando alle parole espresse nella lettera dedicata a Fedez, Feltri ha deciso di sbattersene: “Finché starò al mondo litigherò con chiunque, perfino col cancro. Dammi retta – riferendosi al rapper – non piangere, fai a pugni con la sfiga, avrai ragione tu”.