GF Vip 6, casa del reality smantellata: è irriconoscibile – VIDEO

Che fine fa la Casa del GF Vip 6 una volta terminato il programma? Nelle ultime ore girano i video dello smantellamento

Lunedì 14 marzo è terminata ufficialmente l’edizione più lunga del reality show condotto da Alfonso Signorini che ha visto come vincitrice Jessica Selassié che, insieme a Davide Silvestri, ha spento le luci di Casa.

A meno di una settimana dalla fine del GF Vip 6 si continua a parlare del reality show e dei suoi protagonisti. Quest’anno, però, anche la meravigliosa casa è stata protagonista e lo è ancora visto che sul web girano i video di come la stanno smantellando. Lunedì, giorno della finale, Jessica Selassié e Davide Silvestri hanno ufficialmente spento le luci, simbolo per antonomasia della chiusura del programma. Ma cosa succede dopo?

Sul web, nelle ultime ore, stanno comparendo diversi video dei lavori che vengono fatti una volta che tutti i vipponi lasciano la casa. Un vero e proprio smantellamento che viene fatto di anno in anno per poi sistemare la struttura messa a disposizione da Cinecittà per l’edizione successiva con sistemazioni e novità sempre diverse.

GF Vip 6, la casa in smantellamento: ecco com’è ora

Pacchi su pacchi, come se fosse un vero trasloco, una ditta apposita sta smantellando tutta la Casa per liberarla dall’arredamento fatto a posta per il GF Vip 6. Nonostante la struttura, negli anni, sia sempre stata più o meno la stessa, ogni edizione cambia sempre qualcosa e vengono aggiunte novità o tolto l’arredamento ritenuto meno utile per la produzione per rendere sempre avvincente il momento in cui i vipponi fanno il loro ingresso.

Mesi molto intensi che hanno inevitabilmente segnato il percorso di tutti coloro che hanno messo piede nella Casa. Nuovi amori, molti litigi, molte fragilità messe a nudo e tanto carattere venuto fuori anche da chi sembrava potesse avere un carattere più temprato: questo è il GF Vip per chi lo vive e per chi lo vede da fuori.

Adesso le luci si sono spente, ma sono pronte a riaccendersi dal prossimo settembre.