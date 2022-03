GF Vip 6, fra Barù e Jessica svolta inaspettata: come risponderà lei? – VIDEO

Dopo le dichiarazioni molto forti di Jessica nei confronti di Barù, che ha subito ammesso di avere una cotta per lui, finalmente è intervenuto il nobile a fare chiarezza sui suoi sentimenti nel corso di un’intervista a Verissimo.

Nella puntata di Verissimo del 19 marzo fra gli ospiti c’è stato anche Barù, al secolo Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, nipote di Costantino Della Gherardesca. Il protagonista del GF Vip 6 è apparso disorientato all’interno dello studio di Verissimo, anche se non ha perso la sua particolare verve, e soprattutto, la schiettezza.

Ciò che ha sorpreso di più Barù della sua esperienza al GF Vip è che ha sentito di essere stato capito dal pubblico. Davvero non si aspettava questo riscontro: ha ammesso di essere entrato nel reality show solo per i soldi e per evitare di dover fare i regali di Natale. Invece, ha trovato più persone disposte ad ascoltarlo che nella vita di tutti i giorni.

Verissimo, Barù parla della relazione con Jessica

Barù ha un’identità molto definita e molto forte. Sa cosa gli piace, ovvero stare all’aria aperta e nella natura. Anche per questo motivo, forse, non è sicuro se la storia fra lui e Jessica possa avere un futuro. All’interno del GF Vip 6 sono stati molto vicini e si sono anche scambiati delle tenerezze, ma lei accetterebbe il suo stile di vita fuori dal reality?

Barù spiega che lui e Jessica devono ancora conoscersi, perchè il GF Vip 6 non gli ha dato il modo di condividere la vera quotidianità. Ha raccontato a Silvia Toffanin che fra un paio di anni gli piacerebbe avere un figlio, anche se al momento è ufficialmente single. Cerca una donna che sia capace di farlo ridere, e sia anche ironica ed intelligente.

Con Jessica c’è solo amicizia, ma la descrive come la donna ideale

Curiosamente, Barù descrive Jessica come una donna divertente ed intelligente. Sembrerebbe essere proprio la sua donna ideale, ma lui ha chiarito che al momento c’è solo amicizia. Il nobile non vuole nessuna storia d’amore, ed aggiunge che sicuramente Jessica avrà conosciuto uomini più belli e ricchi di lui dopo la fine del GF Vip 6.

Barù si illumina quando si parla finalmente di una delle sue passioni, ovvero cibo e natura. Sta per aprire un ristorante temporaneo a Milano, dove per un paio di mesi verranno servite appunto specialità alla griglia. Continuerà anche a dedicarsi alle sue attività di catering, anche se il mondo della Tv lo attrae ed avrebbe diverse idee da proporre.

Ecco il video in cui Barù che suda freddo mentre parla di Jessica nell’intervista rilasciata a Verissimo: