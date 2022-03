Charlene di Monaco, decisione irrevocabile: tutto il Palazzo trema. Il ritorno della principessa nasconde un retroscena clamoroso

Mesi di illazioni, voci e sospetti che sono stati spazzati via da un comunicato ufficiale. Quello che ha annunciato il ritorno di Charlene di Monaco a casa sua, quella che da più di un anno non vedeva salvo una breve parentesi a novembre.

Tutto a posto quindi? All’apparenza sì, ma sotto ci sarebbe ben altro. Perché il rientro della principessa a Montecarlo sarebbe solo la prima parte della storia. A raccontarla è il settimanale ‘Voici’, uno di quelli che dall’inizio della storia è stato più vicino a raccontarla anche con supposizioni ardite.

Questa però è una bomba ad orologeria pronta ad esplodere a Palazzo. Charlene infatti avrebbe deciso di trasferirsi in Svizzera con i due figli, Jacques e Isabella. Una voce che circola da diverse settimane, mai confermata ma nemmeno smentita da Palazzo Grimaldi. E proprio per questo, fino a prova contraria, sono moti a credere che l’8ultoimpo capitolo della storia non sia ancora stato scritto.

Charlene di Monaco, decisione irrevocabile: tutto quello che non torna al pubblico

Ma non è tutto, perché un altro settimanale che vive di gossip come ‘Closer’, ha sdoganato alcuni misteri che ancora circondano Palazzo Grimaldi. Tutto parte dal comunicato fatto per annunciare il ritorno di Charlene di Montecarlo. Tutti sanno che è di nuovo lì, anche se nessuno l’ha ancora vista. E nessuno sa dove stia vivendo e dormendo, perché nel messaggio non è stato specificato.

E poi come spiega la rivista, non ci sono immagini recenti della principessa mentre lo scorso novembre quando aveva fatto rientro dal Sudafrica invece erano state diffuse pubblico. Ben tre foto e in una di quelle abbracciava il marito e i loro gemelli nel cortile di Palazzo Grimaldi.

E allora tocca aspettare la prima occasione in cui Charlene si mostrerà in pubblico. A metà aprile inizierà il classico torneo Masters 1000 di tennis con tuti i migliori al mondo. Poi a fine maggio il Gran Premio di Formula 1 e ad inizio giugno la regata ‘Riviera Water Bike Challenge’ allo Yacht Club di Monaco. I proventi di questo evento saranno destinati alla Fondation Princesse Charlene de Monaco e lei non potrà mancare. Forse.