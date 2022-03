Belen Rodriguez-Stefano De Martino, è ufficiale: la notizia fa sognare i fan

Belen e Stefano ritornano a far sognare i fan. Dopo la rottura con Spinalbese, la showgirl argentina si è riavvicinata al suo ex.

Diventa sempre più ufficiale il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tutto questo per la gioia di Santiago e un po’ meno per la piccola Luna Marì. D’altronde l’amore tra la showgirl argentina ed il bel ballerino napoletano non poteva essere finito del tutto.

Dopo l’ultima rottura e l’arrivo di Antonino Spinalbese sembrava che tra Belen e Stefano fosse tutto finito per sempre. A sancirlo era stata anche la nascita della piccola Luna Marì. Ma a pochissimi mesi dal lieto evento tra Antonino e Belen le cose hanno preso una brutta piega. Entrambi hanno deciso di intraprendere strade diverse in quanto caratterialmente incompatibili.

Ma in realtà per la Rodriguez si è trattato solo di un ritorno al passato. Difatti, la bella showgirl argentina è tornata dal suo ex Stefano De Martino e a confermarlo adesso sono stati i diretti interessati. Tra i due conduttori c’è il ritorno di fiamma e sono pronti a vivere questa nuova fase del loro amore.

Stefano e Belen, ritorno di fiamma dopo la rottura con Spinalbese

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme seppure entrambi abbiano deciso di restare ognuno a casa propria. Ovviamente però, non mancano alcune notti trascorse insieme a casa dell’uno o dell’altra o addirittura in albergo. E chissà se questo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano non porti anche all’arrivo di una nuova cicogna.

Sia il ballerino che la showgirl hanno più volte manifestato l’intenzione di avere una famiglia numerosa. Attualmente entrambi sono presi dai propri impegni lavorativi ma mai dire mai. A proposito di carriera televisiva, il bel ballerino ha detto addio alla Rai per tornare su Mediaset: stando alle ultime indiscrezioni, De Martino dovrebbe condurre un programma proprio su Canale Cinque appena sarà terminato il Serale di Amici 21 dove parteciperà nella vesti di giurato.