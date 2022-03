Arisa e Vito Coppola, arriva il gesto sensazionale: i loro fan sognano!

Da quando Arisa ha conosciuto Vito Coppola a Ballando con le Stelle sembra essere rinata: la sua vita è totalmente cambiata

L’amore fa miracoli ed è il caso di Arisa che con Vito Coppola ha riscoperto il piacere della vita. È proprio con il ballerino di Ballando con le Stelle che la cantante ha deciso di fare un passo importante che ha fatto impazzire i fan.

Arisa e Vito Coppola sono risultati essere una coppia affiatata anche soltanto professionalmente parlando, tant’è che alla fine hanno vinto Ballando Con Le Stelle. Chi ci ha guadagnato dal suo personale percorso è senza dubbio la cantante ligure che è letteralmente rinata dopo essersi lasciata alle spalle una relazione tossica che le ha tolto anche l’anima e che l’ha incupita più volte, anche di fronte al pubblico.

Ad oggi, Rosalba Pippa sembra avere molta più consapevolezza di sé stessa ed accanto ha un uomo che la fa sentire valorizzata, nonostante i due continuino ad affermare di non essere fidanzati: “La nostra è una forma d’amore, il nostro è un rapporto profondo” ha ammesso lui a DiPiù. Qualsiasi cosa sia il loro rapporto, procede a gonfie vele e ad ammetterlo è lo stesso vincitore di Ballando Con Le Stelle che, grazie a Milly Carlucci ha spiccato il volo: “Abbiamo deciso di vivere giorno per giorno, senza fare progetti. Non avrebbe senso. La differenza d’età non ci spaventa, non la sentiamo proprio”.

Arisa e Vito Coppola, da non fidanzati si presentano alle famiglie

Nonostante il ballerino di Eboli abbia 29 anni e la cantante ligure dieci in più, tra loro non sembrano esserci problemi. Come lo stesso Vito ha confermato alla rivista DiPiù, a seguito del talent show di Rai Uno con Milly Carlucci alla conduzione, i due non si sono mai più persi di vista ed hanno anche conosciuto le rispettive famiglie. Nonostante i tanti impegni di lavoro, infatti, durante le festività natalizie, Arisa è stata ad Eboli e lui è stato a Pignola, in provincia di Potenza.

Insomma, per non essere fidanzati i due sono decisamente un passo avanti a tutti.