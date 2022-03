“Non dovete dirlo neanche per scherzo”: Amadeus, il messaggio commuove tutti. Nuove emozionanti rivelazioni del conduttore

Come personaggio pubblico, Amadeus sa benissimo di non potersi sottrarre alla curiosità del pubblico che in qualche caso può diventare morbosa. Ma è sempre riuscito a tenere separata la vita privata da quella pubblica e per questi stupiscono le sue parole.

Per la prima volta infatti il conduttore Rai ha parlato della sua famiglia. Non quella che ha messo in piedi con Giovanni Civitillo, ma i suoi genitori che sono sempre rimasti in disparte anche se hanno seguito passo dopo passo la sua carriera. Al settimanale ‘Sette’, supplemento del ‘Corriere della Sera’, ha raccontato la sua vita un po’ da nomade.

Perché suo padre faceva l’istruttore di equitazione e quindi per lavoro hanno girato l’Italia. Lui è nato a Ravenna, ma da piccolo si è trasferito a La Spezia e poi a Verona e lì è cresciuto prima di trovare la via giusta per il lavoro. E oggi che è reduce dal successo del suo terzo Festival, ricorda quello che è successo con i genitori.

“Mia madre mi ha scritto un messaggio che mi ha strizzato il cuore. Mi hanno detto: ‘Non siamo degni di essere i tuoi genitori’. Ho risposto: ‘Non lo dovete dire neanche per scherzo‘. Loro stanno sempre in un angolo, non sono molto presenti, sono timidi. Mio padre poi è un uomo molto severo, molto forte caratterialmente, poco espansivo”.

Amadeus, il messaggio commuove tutti: il suo rapporto speciale con Pippo Baudo

Il suo sogno è sempre stato quello di lavorare nel mondo della radio e della televisione ma non era semplice. I suoi genitori però hanno avuto il grosso merito di appoggiarlo, anche quando il mestiere del dj a molti suonava strano. “All’epoca per un ragazzo come me era impensabile fare la televisione. Avevo due genitori che non c’entravano niente con il mondo dello spettacolo, io non conoscevo nessuno, non ero figlio d’arte. Le mie probabilità non erano una su mille, ma una su un milione. Però ce l’ho fatta”.

E se è arrivato fino a questo punto deve dire grazie ai suoi modelli, come Enzo Tortora, Mike Bongiorno ma soprattutto Pippo Baudo. Il conduttore che vanta più palchi di Sanremo nella storia è stato come un secondo, almeno dal punto di vista professionale, accompagnando la sua crescita.

E prima di Sanremo gli ha consigliato di imparare a memoria le canzoni in gara lavorando a stretto contatto con i cantanti. Doveva entrare in simbiosi con ogni brano, come se fosse lui a doverlo cantare. “Per tre anni ho fatto così”, ammette Amadeus e anche questo è stato il suo segreto.