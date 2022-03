WhatsApp, basta con i messaggi vocali troppi lunghi: cambia tutto

Finalmente arriva un vero e proprio stop per i messaggi vocali di WhatsApp. Infatti arriva un nuovo aggiornamento: cosa cambia a breve.

Sono sempre tante le funzioni su WhatsApp, specialmente quelle che vengono aggiunte nel corso degli anni. Così gli sviluppatori nelle ultime settimane hanno voluto lavorare per migliorare l’applicazione per i propri utenti, specialmente per dire addio ai fastidiosi messaggi vocali troppo lunghi. Il nuovo strumento lanciato su Android è oramai da settimane noto su iOS. Questo permette di ascoltare gli audio inviati o ricevuti non solo con l’app aperta in background ma anche mentre si parla con altre persone.

Inoltre è stata introdotta una barra in alto che permette di fermare, riprodurre o velocizzare gli audio in riproduzione. Questa funzione è perfetta per gli utenti, che finalmente adesso potranno ascoltare gli audio anche mentre chattano con altri contatti. Inoltre gli utenti che hanno scaricato la versione 2.22.7.21 di WhatsApp Beta hanno potuto notare anche un nuovo lettore vocale. Questa è l’ultima grande novità in arrivo sull’applicazione che continua ad aggiornarsi per garantire il meglio ai propri utenti.

WhatsApp, nuovo aggiornamento per gli utenti: cosa cambia

Nelle ultime settimane WhatsApp ha lanciato l’ennesimo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program. Infatti è arrivato la versione beta numero 2.22.7.4, con la novità più intrigante che riguarda i messaggi effimeri. Tuttavia questa nuova funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile neppure per i beta tester.

Inoltre questo aggiornamento potrebbe essere il preludio all’arrivo direazioni ai messaggi, sondaggi nei gruppi, Community, ma anche novità per l’editing delle immagini e limiti all’inoltro dei messaggi. La nuova funzione in arrivo quindi riguarda la possibilità di mantenere i messaggi effimeri all’interno della chat. Infatti il rimedio potrebbe avvenire seguendo questi passaggi: Impostazioni > Privacy > Timer predefinito messaggi > No.

Quindi a breve sarà possibile mantenere solo specifici messaggi all’interno della chat. WhatsApp con un messaggio di conferma vi chiederà se siete sicuri della vostra azione, anche se successivamente potrete comunque eliminare il messaggio effimero. Questo è solamente l’ultimo aggiornamento presente sull’applicazione di messaggistica di Menlo Park, che ancora una volta è pronta a stupire i propri utenti.