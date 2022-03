Uomini e Donne, corsa in ospedale per l’ex tronista: cosa è successo

L’ex tronista di Uomini e Donne è dovuto correre all’improvviso all’ospedale insieme alla sua compagna incinta di cinque mesi. Ecco il racconto dei protagonisti e come sta adesso la bambina.

Fabio Colloricchio era arrivato a Uomini e Donne nel 2014 per conoscere Teresa Cilia, per poi diventare tronista ed iniziare a frequentare Nicole Mazzoccato. Per trovare l’amore, però, l’influencer dovrà volare in Spagna. Grazie alla partecipazione a Supervivientes conoscerà Violeta Mangrinyan, con cui sboccerà subito l’amore.

I due si erano mostrati a febbraio in tutta la loro gioia, annunciando di essere in attesa del loro primo bambino. A metà marzo hanno fatto quella che è diventata ormai la classica festa per rivelare il sesso del futuro nascituro. Fra quattro mesi circa nascerà una bambina, che loro hanno già deciso di comune accordo di chiamare Gala.

Uomini e Donne: perchè l’ex tronista è andato in ospedale

Sembrerebbe la storia d’amore perfetta e patinata da mostrare sui social, ma il 17 marzo è emerso che ci sono stati alcuni problemi. Sin da quando Violeta è rimasta incinta, ha sofferto di pesanti nausee, oltre ad avere spesso il bruciore di stomaco. Questi, solitamente, sono sintomi si presentano spesso durante il primo trimestre della gravidanza.

La situazione è però precipitata all’improvviso, e Violeta e Fabio sono corsi in ospedale per fare degli accertamenti. La gravidanza è arrivata al quinto mese, ed i medici le hanno consigliato di mettersi a riposo per evitare che le succeda di nuovo. Anche lo stress, infatti, può influire pesantemente sull’andamento della gravidanza.

Cosa è successo dopo il ritorno a casa: Violeta è inarrestabile

Mettere a riposo Violeta è un’impresa, e sembra che neanche l’ex tronista di Uomini e Donne ci stia riuscendo dopo la corsa in ospedale. Appena rientrata a casa, infatti, l’ex naufraga ha raccontato tutto ai suoi fan, spiegando di essere subito corsa in palestra per scacciare i cattivi pensieri facendo un po’ di sport.

La coppia ha quindi deciso di concedersi una cenetta tranquilla insieme al loro cane fuori a ristorante. Fabio Colloricchio, che ha deciso di trasferirsi dall’Italia a Madrid proprio per amore di Violeta Mangrinyan, ha condiviso alcune foto in cui spiega che hanno mangiato un piatto di lenticchie perchè fuori faceva molto freddo.

Ecco il ringraziamento dell’ex concorrente di Supervivientes ai propri ammiratori, che si sono preoccupati per la sua salute:

Poco prima, ecco il momento della festa in cui hanno annunciato che il loro primo figlio sarà una femminuccia: