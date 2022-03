Ucraina, generale Graziano: “Mai visto guerra così vicina. Dobbiamo essere pronti a difenderci”

“Io ho 50 di servizio, mi avvio alla fine della mia carriera, e non ho mai visto la guerra così vicina e dentro l’Europa”. Sono le parole del generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare europeo, a margine di un incontro sulla difesa comune europea all’università Cattolica di Milano. “Mi auguro – ha aggiunto - che i negoziati possano avere uno spazio e uno sviluppo, ma il mondo non sarà più come prima e noi europei dobbiamo avere la consapevolezza che per la nostra sicurezza dobbiamo essere pronti a difenderci e dobbiamo essere pronti a dispiegare tutti gli elementi del potere”.