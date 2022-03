“Sarà scioccante”, Beautiful verso un cambio epocale: cosa succederà

Beautiful non sarà mai più come prima, un risvolto scioccante per i telespettatori che assisteranno ad un cambio epocale

35 anni e 33 stagioni, Beautiful arricchisce le giornate dei telespettatori affezionati da un sacco di tempo, ma quello cui assisteranno prossimamente ‘sarà scioccante’, una svolta epocale senza precedenti.

Ben presto, i telespettatori di Beautiful -prima gli americani e poi gli italiani- assisteranno ad una svolta epocale della soap opera statunitense. Attualmente, al centro della scena ci sono Brooke e Ridge che stanno vivendo un momento di crisi e si sono separati con il Forrester caduto nuovamente tra le braccia di Taylor. Dietro la fine del matrimonio c’è Sheila e l’unico a sapere la verità è Thomas, da poco rientrato dal coma, ma non è ancora certo chi sarà l’elemento chiave per sbloccare la situazione tra i Bridge.

L’avvenimento che scioccherà i telespettatori non è troppo lontano nelle puntate americane, perché lo stesso produttore Casey Kasprzyk ha affermato che ci si sta “avvicinando verso di essa (la svolta epocale, ndr)“.

Beautiful, cos’accadrà alla soap opera? Telespettatori in trepidante attesa

A parlare di cos’accadrà realmente in Beautiful, è il suo produttore, Casey Kasprzyk che svela: “Non sarà deludente. Sarà un momento scioccante, dovrete solo restare lì. Ci stiamo spingendo verso di essa e ci stiamo avvicinando”. Per altro, visto lo scetticismo di molti ha voluto precisare che non si tratta di uno scherzo: “È la realtà, ci sarà un momento scioccante”. In passato, quando il produttore stesso fece un piccolo spoiler su qualcosa di straordinario che sarebbe successo, i telespettatori hanno subito ipotizzato un evento tragico che avrebbe potuto sconvolgere la vita di uno dei protagonisti. Questa volta, confrontandosi con Annika Noelle (Hope) e Scott Clifton (Liam) durante una puntata di Bold Live, ha anche aggiunto che non si tratta di un salto temporale, nonostante Noelle lo ritenga un punto divertente da poter sviluppare.

Non è un salto temporale, ma sarà scioccante due indizi che sono troppo generici per poter immaginare effettivamente cos’è che sconvolgerà l’intera platea di telespettatori. Resta però un dato di fatto: Beautiful non sarà mai più come prima.