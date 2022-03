Russia, folla nei supermercati: le persone si accalcano per comprare zucchero

Le conseguenze economiche della guerra non risparmiano nemmeno la Russia. Non solo per le sanzioni imposte dall'Occidente, ma anche nella vita quotidiana che si svolge nei supermercati. Nelle immagini diffuse da Baza, canale Telegram noto per intrattenere legami con le forze dell'ordine nazionali, si vedono le persone accalcarsi l'una sull'altra per portare a casa un po' di zucchero, il cui prezzo è schizzato alle stelle nelle ultime settimane.