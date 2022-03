Pierpaolo Pretelli-Giulia Salemi, spunta un bacio sulla pancia: qual è la verità? – VIDEO

Il gossip celebra sembra i loro nomi. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono ormai abituati a comparire sulle prime pagine delle riviste e questa volta il loro nome è in trend per un gesto da parte di lui.

Ne è passato di tempo da quando Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti e fidanzati nella casa più spiata d’Italia.

Il pubblico del GF Vip credeva che la loro fosse una storia fake, montata per aumentare i giorni di permanenza nel programma. Lui, come ricorderanno molti, si era invaghito di Elisabetta Gregoraci. Lei gli diede un due di picche e questi si rivelò un assist per Cupido che con la sua freccia colpì il cuore di Giulia Salemi. Tra Pierpaolo e l’ex concorrente di Pechino Express fu amore a prima vista. Gli haters sparavano a zero su di loro e oggi, sicuramente avranno rosicato parecchio e continueranno a farlo dopo aver letto l’ultima notizia riguardo i Prelemi.

In queste ore circola un nuovo gossip. Si mormora infatti che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stiano per diventare genitori. Il condizionale è d’obbligo in questo caso, ma il rumors è esploso facendo impazzire i fan di entrambi.

Il gesto di Pierpaolo Pretelli e il commento di Giulia Salemi fomentano i fan: apoteosi sul web

Dovessero rivelarsi fondate tale voci, si tratterebbe di una notizia fantastica che Alfonso Signorini accoglierebbe a braccia aperte. Diverrebbe così per la seconda volta zio. Il primo nipotino glielo hanno dato Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Entrambi furono ospiti della diretta a pochi giorni dal parto e Alfonso era particolarmente commosso.

Un doppio colpo al cuore del direttore di Chi. Al momento si tratta semplicemente di un rumors partorito dopo la visione di un video pubblicato sui social da Giulia Salemi. Nella clip di pochi secondi, Pierpaolo Pretelli le stampa un bacio sulla pancia. Piccolo indizio, pura casualità o fantasmagorica invenzione delle menti maliziose? Per la verità bisognerà attendere un chiarimento da parte delle parti in causa.