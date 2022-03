Il bambino nella foto oggi è l’attore più amato dal pubblico e inoltre è il protagonista di un amatissima fiction trasmessa dalla Rai.

Il protagonista dello scatto in evidenza, dove riceveva il suo secondo Sacramento, nasce a Vico Equense l’11 dicembre 1969.

Vive la sua adolescenza a Castellammare di Stabia, e all’età di diciassette anni inizia a lavorare come cameriere. A diciotto anni si trasferisce a Milano e inizia a lavorare come modello e attore di fotoromanzi, mantenendosi così gli studi di recitazione. Segue uno stage con Susan Strasberg dell’Actor’s Studio di New York e studia dizione e recitazione seguendo vari stages e corsi, tra cui uno con Beatrice Bracco. La sua prima grande occasione arriva a teatro, nel 1991, dove recita nei Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello.

L’esordio sul piccolo schermo arriva nel 1995 con l’interpretazione di Antonio Ragusa ne La piovra 7 – Indagine sulla morte del commissario Cattani. In seguito entra nel cast de Il maresciallo Rocca, dove interpreta il ruolo di Marco Sallustri, genero del maresciallo Rocca, interpretato dal maestro Gigi Proietti, per cui riceve l’Oscar dei Giovani, consegnato in Campidoglio. Dal 1996 al 2002 interpreta il ruolo di Alberto Palladini nella soap opera Un posto al sole, vincendo il premio Telegrolla d’oro (2001), come migliore attore di soap opera.

Oggi è l’attore più amato dal pubblico e protagonista di una fiction Rai: lo riconosci?

Nel 2000 prende parte ad altre fiction televisive, tra cui Gioco di specchi per cui vince il premio come migliore attore al Festival del Cinema di Salerno. Sul grande schermo, dopo le partecipazioni ai film Le donne non vogliono più e Palermo Milano solo andata debutta come protagonista in Stregati dalla luna. Nel 2007 è nel cast di Natale in crociera e l’anno successivo in Anita – Una vita per Garibaldi.

Nel 2009 partecipa alla quinta edizione del programma di Rai Uno, Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci. Mentre a partire dal 2011 ritorna periodicamente ad interpretare il ruolo di Alberto Palladini nella soap opera Un posto al sole. Come avrete capito, il bambino nella foto è Maurizio Aiello.