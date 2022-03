“È morta due anni fa, ma io continuo a vederla”, drammatico racconto dell’artista di Sanremo

Un racconto molto forte da parte di un’artista che sul palco del Teatro Ariston di Sanremo ci è salita più volte: parole agghiaccianti

Una giornata molto particolare oggi, quella in cui si ricordano le vittime del Covid, con un racconto agghiacciante fatto in diretta su Rai Uno. Un volto noto del Festival di Sanremo ha raccontato di sua madre.

Oggi a Storie Italiane la puntata si è aperta con la giornata in cui si celebra il ricordo delle vittime di Covid con ospiti Valerio Scanu che ha perso il papà, in collegamento Fiordaliso che ha perso la mamma e Tiziana Giardoni moglie di Stefano d’Orazio.

Venerdì 18 marzo è la Giornata nazionale dedicata alle vittime dell’epidemia di coronavirus covid-19. Segui una nuova diretta di #storieitaliane con tanti amici e notizie insieme a @eleonoradaniele

Un dolore incolmabile per ognuno di loro, ma per tutti coloro che in due anni di pandemia hanno visto spegnersi i propri cari senza neppure poterli salutare all’ultimo istante perché in ospedale, spesso in terapia intensiva cui non ci si è mai potuti accostare visti i rigidi protocolli. Un periodo di grande tristezza che ha tolto al mondo tanti animi gentili ed affetti cari che non si portano più indietro.

Fiordelisi a Storie Italiane racconta della perdita della mamma

Ad aprire la puntata è stata proprio Fiordaliso che ad Eleonora Daniele ha raccontato: “Mia madre me l’hanno tolta, la colpa non è di nessuno ovviamente, ma comunque me l’hanno tolta. Mia madre non l’ho più vista, se ne è andata e per me questa è una cosa rimasta irrisolta. Soffro ancora molto per la sua morte, è un dolore che non passa. A volte addirittura vedo delle donne sotto casa mia che da dietro somigliano a lei. Mi fermo per guardarle camminare ma ho paura che si voltino e che io non possa più sognare che una di loro sia mia madre”.

Un dolore incolmabile ed inenarrabile di una donna che, di punto in bianco, si è trovata senza mamma com’è accaduto a migliaia di famiglie in tutta Italia: “Sono trascorsi due anni da quando l’ho persa, mia madre è stata una delle prime vittime del Covid. La sua morte è stata molto dolorosa, brutta e crudele”.