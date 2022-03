Milly Carlucci, la Rai ha deciso di stravolgere tutto: fan sbalorditi

Colpo di scena per Milly Carlucci e il suo pubblico: la Rai ha deciso di stravolgere tutto. C’entra Il Cantante Mascherato

Buone notizie per i fan di Milly Carlucci nonché appassionati de Il Cantante Mascherato: la Rai ha deciso di prolungare la durata del talent show musicale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Milly Carlucci terrà compagnia al pubblico di Rai Uno con una puntata in più de Il Cantante Mascherato. Come si apprende da Bubino Blog la decisione sarebbe stata vagliata grazie agli ottimi risultati registrati dalla padrona di casa in termini di ascolti. Ma quando sarà trasmessa l’ultima puntata?

Per il momento non ci è dato saperlo ma con molto probabilità terminerà venerdì 1 aprile 2022. Intanto il talent sta continuando a regalare grandi emozioni al pubblico del piccolo schermo. Attualmente sono ancora 7 le maschere svelare: Camaleonte, Medusa, Pinguino, Drago, Volpe, Camaleonte, Lumaca, SoleLuna.

Il Cantante Mascherato: riconfermato il seguitissimo talent show musicale condotto da Milly Carlucci. Da stabilire il periodo

Questa sera, venerdì 18 marzo, Milly Carlucci tornerà su Rai Uno con una nuova puntata de Il Cantante Mascherato. Il successo riscosso dal seguitissimo talent show ha portato i vertici Rai a coler prolungare la durata. Ricordiamo che l’ultima puntata del seguitissimo format sarebbe dovuta andare in onda lo scorso 25 marzo ma così non è stato.

Infine il format musicale con protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che si esibiscono in sfide canore in forma anonima all’interno di pittoresche maschere, nei giorni scorsi ha festeggiato la sua riconferma. Quanto alla collocazione, autunno o primavera, è ancora tutto da stabilire tenendo conto, ovviamente, anche di Ballando con le Stelle.