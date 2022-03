“Mi ha insultata e la porto in tribunale”. Scorie di GF Vip 6 tra i protagonisti dello show: fan increduli

Il GF Vip 6 è finito da qualche giorno ma le sue scorie fanno tenere in vita il programma. Una delle protagoniste dello show ha affermato di aver mosso denuncia.

Dopo il GF Vip 6, La Pupa e il Secchione. Soleil Sorge, protagonista indiscussa del primo sta diventando la star dello show condotto da Barbara D’Urso.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne all’interno della Casa più spiata d’Italia ha sempre mostrato il suo carattere per quello che è. Ciò che pensava l’ha sempre detto dimostrando di non avere peli sulla lingua ma a qualcuno non è andato giù questo suo lato e anzi, si è sentito offeso dalle parole dell’italoamericana. Stiamo parlando di Raffaella Fico. Tra le due non è mai nata quell’alchimia di Belli memoria, anzi. Il loro rapporto è stato sin da sempre burrascoso il che le ha portate spesso a litigare animatamente.

Una volta eliminata dal programma, la showgirl 34enne aveva assicurato che avrebbe proceduto legalmente contro Soleil. L’ex compagna di Mario Balotelli accusava Sole di averle rivolto un brutto termine. Si trattava della parola bitch, che in inglese può avere vari significati, come str***a, pu****a. La Fico l’ha interpretato come il secondo.

“Mi ha insultata e la porto in tribunale”. Scorie di GF Vip 6 tra i protagonisti: fan increduli

“Se l’ho denunciata? Sì, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale”, sono state le parole di Raffaella Fico nel corso della finale del GF Vip 6, addirittura c’è chi ha visto la Fico sorridere guardando Soleil. Oggi quest’ultima ha spiegato a Casa Chi come sono andate realmente le cose dichiarando di non aver ricevuto alcuna denuncia da Raffaella.

“A differenza loro sto ben attenta con le parole”, fa notare la Sorge. Detto ciò, conferma: “No, non mi è arrivato nulla. I miei legali sono tranquillissimi”. Di fronte all’intenzione di Raffaella Fico di denunciare Soleil, la madre di quest’ultima era anche intervenuta chiedendo scusa. Intanto, in questa sua nuova intervista, Soleil si dice felice della vittoria di Jessica Selassié. Nonostante ciò, avrebbe preferito vedere trionfare il suo amico Davide Silvestri.