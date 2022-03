Meteo, weekend freddo prima del poderoso anticiclone: cosa succede

Nel corso del weekend avremo un meteo con temperature in calo sulla penisola. Andiamo a vedere cosa sta succedendo nel paese italiano.

Nel corso della prossima settimana sulla penisola italiana esploderà l’anticiclone africani. Per ora, però, il meteo subirà un arresto a causa delle correnti fredde provenienti dalla Russia: cosa succederà nelle prossime ore sulla penisola.

La prossima settimana un poderoso anticiclone metterà in seri guai tutta la penisola italiana, andando quindi a far schizzare in alto le temperature. Infatti se da una parte il soffio primaverile avvolgerà il nostro Paese regalando giornate soleggiate e temperature via via più calde, dall’altra la siccità sta diventando un problema più serio del previsto. Il paese quindi si trova in una fase climatica anomala, che non si verificava da diverso tempo.

Solamente l’avvio della prossima settimana vedrà le ultime piogge e nevicate a bassa quota al Sud. Dopo queste ultime precipitazioni a dominare la scena su buona parte dell’Europa sarà un enorme bolla di alta pressione, pronta a bloccare l’atmosfera. Questa situazione si chiamerà blocco Omega, e vede l’anticiclone bloccato da due due centri di bassa pressione che si trovano proprio ai suoi lati. Andiamo quindi a vedere tutte le previsioni per questo venerdì 18 marzo.

Meteo, nel weekend l’inverno stoppa la primavera: le previsioni

Nel corso di questo weekend, quindi, la penisola rischia di vivere una situazione a dir poco invernale, prima dell’esplosione dell’anticiclone. Infatti il freddo russo sta spingendo nuovamente verso l’Italia e nel weekend riuscirà a oltrepassare la porta dei Balcani. purtroppo la configurazione barica non è favorevole alla pioggia e quindi continueremo ad avere problemi di siccità. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione irregolarmente nuvolosa, con nubi spesso compatte e medio-alte. Nel corso della giornata avremo deboli fenomeni che colpiranno tra Alpi e Prealpi di Nordovest entro sera. Inoltre queste precipitazioni diventeranno nevose a partire dai 1350 metri. Le temperature saranno stazionarie, con massime che andranno dai 15 ai 17 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione instabile sulla Sardegna con locali piogge che colpiranno il settore. Altrove invece avremo una situazione asciutta, con nubi molto alte. Le temperature risulteranno in lieve diminuzione, con valori massimi che oscilleranno dai 13 ai 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo piogge sparse solamente durante le ore pomeridiane sulle regioni della Sicilia ionica, Calabria, Puglia e Lucania. Altrove invece avremo tempo asciutto con nubi sparse sul resto del settore. Le temperature risulteranno in lieve calo, con massime che oscilleranno dai 13 ai 18 gradi.