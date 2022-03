Mediaset, terribile incidente: la celebre conduttrice si è rotta una gamba

Terribile incidente per uno dei volti storici di Mediaset, la celebre conduttrice è caduta rovinosamente e si è rotta una gamba

Tifossissima dell’Inter e cittadina milanese, il volto storico di Mediaset ha preso una caduta accidentale che le è costato la rottura di una gamba. Immediato il soccorso sul posto e poi in seguito portata in ospedale.

Nelle scorse ore, la storica ed ultima Signorina Buonasera, Emanuela Folliero ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram di protesta contro il Comune di Milano. Il volto noto di Mediaset, infatti, ha preso una caduta accidentale dovuta alla cattiva manutenzione delle strade della Capitale della Moda: “Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi. Grazie ai miei soccorritori, ai medici e agli operatori dell’ospedale Gaetano Pini”.

Per far arrivare il messaggio a chi di dovere, la Folliero ha taggato sulla foto sia il profilo Instagram della Regione Lombardia che il Comune di Milano e Beppe Sala, sindaco della città. Sulla gamba della Signorina Buonasera è evidente un grande impacco di ghiaccio che le è servito probabilmente per un primo soccorso. L’annunciatrice non ha raccontato molto, ma nelle ore successive ha postato una foto sul divano in compagnia del cane: “La Nina si prende cura di me!”.

Emanuela Folliero vittime dei marciapiedi di Milano: come sta adesso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Folliero (@emanuelafolliero_official)

Nonostante la brutta caduta, la Folliero sembra per fortuna sorridente e che il grosso spavento sia passato. Tuttavia, la sua denuncia verso la cattiva manutenzione del manto stradale -ed in particolare i marciapiedi- di Milano continua anche attraverso le foto successive. Ciononostante, da parte del sindaco né presidente di Regione è arrivato alcun messaggio pubblico.

Emanuela Folliero è un volto storico di Mediaset in quanto è stata al servizio di Rete 4, annunciandone il palinsesto televisivo per 28 anni, dal 2 aprile 1990 all’8 luglio 2018. Nello stesso anno, l’annunciatrice ha sposato l’imprenditore Pino Oriccio, a soli due mesi di distanza dall’addio a Mediaset. Da ultimo, insieme a Susanna Messaggio ha realizzato degli annunci per pubblicizzare l’arrivo della meravigliosa serie Marvel, WandaVision sulla piattaforma Disney+.