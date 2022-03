Lorella Cuccarini, che mazzata! La risposta che nessuno si aspettava

Un inaspettato colpo di scena per Lorella Cuccarini, una risposta che l’ha spiazzata: una vera e propria mazzata per la coach di Amici

Ad un giorno dal debutto del serale di Amici, Lorella Cuccarini ha ricevuto una risposta spiazzante da parte del pubblico. Una vera e propria mazzata che lascia interdetta Mediaset: ecco cos’è successo.

Ieri sera, giovedì 17 marzo, Lorella Cuccarini ha fatto il suo debutto a Striscia La Notizia, accanto a Gerry Scotti pioniere del TG satirico, ed insieme sono riusciti a portare avanti lo show tra momenti seri e momenti di goliardia. Tutto ciò, però non è bastato, perché la risposta ricevuta non è quella che si aspettavano i vertici Mediaset.

La puntata di Striscia La Notizia di ieri su Canale 5, infatti, ha raccolto una media di 3.737.000 spettatori pari al 15.2% di share contro i 5.596.000 spettatori con il 22.9% di share su Rai Uno con I Soliti Ignoti condotto da Amadeus. Non è la prima volta che, in questo dualismo, Mediaset perde contro la Rai, ma lanciando Lorella Cuccarini forse ci si aspettava qualcosa in più.

Tutti gli ascolti della serata di giovedì 17 marzo

Com’era già prevedibile, l’ultima puntata della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani ha fatto fuori l’intera concorrenza superando ogni record. Ieri sera, giovedì 17 marzo, Rai Uno ha raccolto la bellezza di 6.526.000 spettatori pari al 30.6% di share con Luca Argentero e tutto il suo staff di medici dell’Ospedale Ambrosiano di Milano. Per quanto riguarda, invece, Rai Due, Tognazzi – La voglia matta di vivere arriva a 599.000 spettatori pari al 2.6% di share. Per finire, con Rai Tre, Amore Criminale è stato seguito da 782.000 spettatori con il 3.5% di share.

Per quel che riguarda Mediaset, che nulla ha potuto contro la supremazia dell’amatissima fiction Rai, su Canale 5 la replica del film Quo vado? con Checco Zalone ha incollato davanti al video 2.489.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rete 4, invece, Dritto e Rovescio ha totalizzato ottimi ascolti con 1.146.000 spettatori pari al 6.9% di share: uno dei dati più rilevanti della stagione. Per finire, su Italia 1 è proseguita la maratona dei film dedicati alla saga di Harry Potter con Animali fantastici: I crimini di Grindelwald che ha raccolto 961.000 spettatori pari al 4.7% di share.