La tv di Stato russa taglia il discorso di Putin

Putin arringa la folla durante il suo discorso allo stadio Luzhniki di Mosca. La tv di Stato russa, che copriva l'evento, ha improvvisamente tagliato il discorso del presidente. Mentre Putin parlava, infatti, si è verificata una brusca interruzione: dalle sue parole si è passati a inquadrature su canti patriottici. Non è chiaro cosa sia successo: c'è chi sospetta che il discorso di Putin non fosse coperto effettivamente da una diretta ma che sia stato trasmesso in differita.