Jessica Selassié alla conduzione di un talk show? Incredibile annuncio

Jessica Selassié, grandi progetti per il futuro. Dopo la vittoria al GF Vip la principessa etiope non si ferma.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Jessica ha fatto un bilancio sull’esperienza da poco conclusa al GF Vip 6. Ma non solo, la principessa ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo futuro e su Barù Gaetani.

L’appuntamento domenicale con Verissimo, in onda il 20 marzo 2022, sarà imperdibile per il pubblico di Mediaset. Tra gli ospiti del talk show non mancherà la bellissima Jessica Selassié che lo scorso lunedì ha trionfato al Grande Fratello Vip: “Sono ancora incredula e senza parole. Credevo che vincesse mia sorella Lulù perché pensavo fosse la più forte e aveva voglia di riscattarsi“.

Jessica è arrivata in finale con sua sorella Lucrezia, Davide Silvestri, Giucas Casella, Delia Duran e Barù Gaetani. Proprio con quest’ultimo la gieffina ha avuto un rapporto complicato e ai microfoni di Silvia Toffanin ha dichiarato: “Ho preso una cotta per lui”. D’altronde era evidente che alla principessa interessasse l’appassionato conoscitore di vini e di enologia ma la loro particolare amicizia non ha mai preso seriamente il volo.

Jessica Selassié, dopo la vittoria al GF Vip 6 sogna in grande: tutti i dettagli

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Jessica Selassié ha parlato per la prima volta dell’esperienza appena conclusa al Grande Fratello Vip 6. Stuzzicata dalla giornalista, la principessa ha ammesso di pensare ancora al nipote di Costantino della Gherardesca. Ma non è tutto, dopo la sua vittoria al reality di Mediaset, Jessica ha dichiarato di avere grandi sogni da fare esaudire.

La principessa etiope ha detto di sognare la conduzione di un programma tutto suo: “Mi piacerebbe essere una conduttrice di un talk show. Spero che dopo questa esperienza si possano aprire altre porte”. Staremo a vedere se Jessica riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi così come ci è riuscito Tommaso Zorzi, vincitore dell’edizione precedente.