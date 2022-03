Isabella Ricci e Fabio si sposano: la data del matrimonio e la frecciatina a Gemma

Isabella Ricci è arrivata ad Uomini e Donne ricca di scetticismo e ne è uscita con l’uomo che presto sposerà, Fabio Mantovani

Una storia particolare che ha portato Isabella Ricci al dating show di Canale 5 in cui ha incontrato quello che sembra essere il vero amore, Fabio Mantovani. I due avevano annunciato che ci sarebbe presto stato un matrimonio, ora c’è la data.

Qualche settimana fa, Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno ammesso che presto avrebbero sigillato il loro amore in un matrimonio e che sarebbero, perciò, presto convolati a nozze. La coppia ha concesso una nuova intervista al Magazine di Uomini e Donne in cui hanno approfondito i dettagli della celebrazione e toccato anche altri punti della loro vita.

Attualmente, i due sono indivisibili e stanno trascorrendo un periodo di vacanze insieme a Dubai dove stanno pensando costantemente alla preparazione del matrimonio. Insieme trascorrono la maggior parte del tempo tra Pescatina, dov’è casa di Fabio, e Ravenna, ma stanno anche progettando di prendere casa all’estero e quindi lasciare l’Italia, almeno per “sei mesi all’anno”, come dichiarato da loro stessi. Sul matrimonio, però, hanno svelato la data: “Fabio e io, tra due mesi, ci sposiamo. Sarà una festa con pochi intimi, a casa di Fabio a Pescantina”. Sull’abito della sposa, invece, la diretta interessata ha ammesso: “Ovviamente, data l’età, niente strascichi”, ma è ancora indecisa tra l’abitino color panna con una lunghezza fino al ginocchio o un abitino floreale pastello lungo, in chiffon di seta.

Isabella Ricci su Gemma Galgani: ancora una stoccata alla dama

Indubbiamente la dama ha rappresentato la più grande nemica di Gemma Galgani e quando ha lasciato il dating show, il ruolo è stato ereditato da Nadia. Tuttavia, per la sua esperienza, Isabella Ricci è convinta ad ammettere che la dama torinese non è: “Pienamente sincera con se stessa”.

Proprio parlando di Nadia, da cui ha ricevuto conforto per non essere diventata mamma, ha ammesso che: “Avrei dovuto far pace da tempo con questa mancanza. Rimpiango di non essere madre ma sono andata avanti, nella vita si va oltre”.