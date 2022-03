Il Salone delle Meraviglie, protagonista d’eccezione nella prossima puntata: pubblico in visibilio

Nel programma condotto da Federico Fashion Style, Il Salone delle Meraviglie, è prevista la partecipazione di una persona speciale.

Il corpo è il biglietto da visita e bisogna curarlo attraverso uno stile di vita sano, evitando alcolici e fumo. Riposare altra formula magica. Il sonno fa miracoli e dormire almeno 7 ore al giorno si rivela un vero toccasana per l’umore e la pelle.

“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere”, diceva Jim Rohn e la zia di Giulia De Lellis sembra aver colto al volo il suo insegnamento. Tiziana De Lellis è pronta ad approdare sul piccolo schermo. La parente dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e conduttrice di Love Island sarà protagonista della nuova puntata de Il salone delle meraviglie, il programma di Federico Fashion Style in onda su Real Time ogni venerdì sera.

La zia della fidanzata di Carlo Beretta sarà presente nella puntata che verrà trasmessa venerdì 18 marzo. La donna si è rivolta a Federico Lauri per cambiare look in vista di un evento importante. È la prima volta che Tiziana appare in tivù e sicuramente sarà un momento emozionante per lei. È molto legata all’influencer di Pomezia: l’ex di Andrea Damante ha più volte parlato di questa zia ai suoi follower.

Tiziana De Lellis si è affidata alle mani di Federico Fashion Style dopo le recensioni positive di sua nipote. Giulia è da anni una cliente abituale del popolare hair stylist ed ha sempre speso belle parole per lui. Inoltre i due tra una piega e una tinta sono diventati anche grandi amici.

Il salone delle meraviglie

Il programma è diretto da Aldo Iuliano ed ha come protagonista l’hair stylist Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, che in ogni puntata, seguito dalle telecamere, nei suoi saloni, racconta le sue giornate alle prese con le sue clienti molto esigenti.

All’interno della terza stagione ad esempio vi è una puntata speciale dedicata alla riapertura del negozio di Anzio, dopo la chiusura a causa della pandemia COVID-19. Questo episodio, trasmesso in seconda serata il 2 giugno 2020, rispetto a tutti gli altri ha una durata maggiore, di circa 40 minuti.