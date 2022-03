Gigi D’Alessio-Anna Tatangelo, l’aiuto di uno psicoterapeuta dopo la rottura: colpo di scena

A distanza di tempo dalla rottura, Anna Tatangelo è tornata a parlare del suo ex Gigi D’Alessio: che rivelazione

La separazione con Gigi D’Alessio ha rappresentato un momento molto difficile per la cantante di Sora. Anna Tatangelo, raggiunta dal magazine Gente ha rilasciato importanti dichiarazioni.

Tra Anna e Gigi c’è stata una lunga ed intensa relazione che ha portato alla nascita del piccolo Andrea. Ma non tutte le favole sono destinate a durare in eterno. Difatti, nel marzo 2020 i due artisti hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. A distanza di due anni, la cantante di Sora è felicemente fidanzata con l’attore Livio Cori, ma non per questo ha smesso di pensare a Gigi: d’altronde c’è un figlio che li unisce.

Raggiunta dal magazine Gente, Anna Tatangelo ha rivelato che il momento della separazione con il cantante napoletano non è stato per nulla facile. Ma con l’aiuto della psicoterapia è riuscita ad andare avanti: “Mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo è davvero difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere”.

Anna Tatangelo, com’è la sua vita dopo Gigi D’Alessio

Grazie alla psicoterapia Anna Tatangelo è riuscita a superare il difficile periodo legato alla separazione con Gigi D’Alessio. Poco alla volta la cantante di Sora è riuscita a riprendersi la vita tra le mani e ad assicurarsi una stabilità economica senza l’intervento di nessuno.

“La stabilità economica? Anche quella è fondamentale se vuoi fare un cambiamento. Io l’ho fatto. Mi sono comprata la mia casa e dico grazie ogni volta che ci entro perché è un qualcosa che mi sono fatta io, da sola”, ha chiosato la 35enne al magazine Gente. Infine, come dicevamo poc’anzi, Anna è riuscita ad aprire il proprio cuore ad un altro uomo: Livio Cori. Con il rapper e attore la Tatangelo ha intenzioni serie seppure abbia scelto di non pensare ancora alla convivenza.