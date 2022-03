Festival di Sanremo, intervento per una leggenda: “Non so quanto dovrò stare fermo”. Notizia inattesa per il pubblico, fanno tutti il tifo

I primi due posti nell’ultimo Festival di Sanremo erano già scritti alla vigilia, lo dicevano anche i bookmakers. Ma il terzo posto di Gianni Morandi non era affatto scontato e per lui è stato come rinascere dopo l’incidente dello scorso anno.

Una rinascita però con qualche inconveniente, perché uno dei cantanti più amati in assoluto dal pubblico italiano non è ancora a posto. Intendiamoci, la voce a quasi 78 anni è ancora quella dei giorni belli e anche il fisico ha recuperato in fretta. Però ha anche bisogno di un nuovo pit stop.

La conferma è arrivata stesso Gianni con un lungo post alla fine del suo ultimo concerto. Ha scelto il teatro della sua città, il ‘Duse’ di Bologna, per mettere fine al suo tour invernale dopo 36 date che sono andate benissimo. Ora dovrà fermarsi ed è meglio che sia lui stesso a spiegare cosa sta per succedere.

“Ora devo interrompere per affrontare un intervento chirurgico alla mia mano destra e non so ancora quanto dovrò stare fermo ma certo non per pochi giorni”. Un post che però è servito anche per ringraziare chi lo ha accompagnato sul palco e dietro le quinte in questi mesi e il pubblico che non gli ha mai fatto mancare il suo affetto.

Festival di Sanremo, intervento per una leggenda: un anno fa l’incidente che ha cambiato tutto

In pratica è passato un anno dall’incidente che poteva cambiare per sempre la sua vita. L’11 marzo 2021 Morandi era impegnato nella sua villa sui colli bolognesi e come spesso gli era successo stava bruciando alcune sterpaglie vicino al bosco. Improvvisamente però era scivolato nel fuoco e nonostante i soccorsi tempestivi, la sua mano destra aveva subito ustioni importanti.

“Aggrappandomi ad un ramo ancora bruciacchiato sono uscito e mi sono buttato su questo prato. Poi urlavo un po’ per il dolore, un po’ perché c’era questa adrenalina, questa disperazione”, aveva raccontato. Dopo l’incidente era stato ricoverato per più di un mese al ‘Bufalini’ di Cesena per le cure a la prima riabilitazione.

Nei mesi successivi è andata sempre meglio e ha potuto riprendere anche a suonare la chitarra ma ora ha bisogno di nuove cure. Un messaggio chiaro, prima che qualcuno potesse fare illazioni, in attesa di rivederlo sul palco.