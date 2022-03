“Vorrei partecipare a Il cantante Mascherato”: l’appello dell’ex GF a Milly Carlucci

L’ex concorrente del GF Vip si è candida a partecipare alla prossima edizione de Il cantante mascherato. Ecco l’appello rivolto direttamente alla conduttrice, Milly Carlucci: “È il programma perfetto per me, dato che si può mostrare il talento”.

Dopo un esordio con il botto ed oltre 3,5 milioni di spettatori, Il cantante mascherato continua a perdere pubblico. Nella puntata del 10 marzo è sceso addirittura a 2,9 milioni di utenti ed il 16,4% di share, che è comunque un ottimo risultato per un programma trasmesso in prima serata. Questo starebbe succedendo a causa di Milly Carlucci.

Molti appassionati de Il cantante mascherato accusano la conduttrice di facilitare troppo la scoperta del vip che si nasconde sotto la maschera. Insomma, non ci sarebbe alcuna motivazione di continuare a seguire lo show se non viene mantenuto almeno un po’ di mistero rispetto a chi si nasconde sotto le maschere e vengono forniti troppi indizi.

La candidatura inaspettata della ciociara

Nonostante le polemiche di questa edizione, non c’è alcun dubbio in Rai che Il cantante mascherato tornerà anche l’anno prossimo. Forse anche per questo motivo, c’è già una vip che si è subito candidata a partecipare alla prossima stagione. Si tratta di Alessia Macari, ex Ciociara di Avanti un altro! ed ex valletta di Domenica In.

Alessia, negli ultimi mesi, non ha più lavorato in televisione. Da una parte è stata una scelta obbligata anche a causa della pandemia e del Covid, ma dall’altra è stata anche lei a decidere di prendersi del tempo per mettere su famiglia. Insieme al centrocampista dell’Avellino Oliver Kragl ha dato alla luce la bambina Nevaeh.

Perchè l’ex GF Vip si candida a Il cantante mascherato?

Alessia Macari vorrebbe tornare il più presto a lavorare in Tv. Come ha raccontato al settimanale Nuovo, le piacerebbe partecipare ad un programma dove poter mostrare i propri talenti. Già durante la sua partecipazione al Grande Fratello, ed anche al Tale e Quale Show, aveva potuto esibirsi nelle sue doti canore.

Ecco dunque che l’ex concorrente del GF Vip ha voluto rivolgere direttamente a Milly Carlucci un accorato appello: “Mi piacerebbe molto partecipare a Il cantante mascherato. Vorrei essere chiamata perchè è il programma perfetto per me“. La showgirl ha raccontato di aver sempre sognato il mondo dello spettacolo, ma di esserci entrata per caso.