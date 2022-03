Ex concorrente del Grande Fratello dice addio all’Italia: il motivo è sentimentale

Un ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di dare l’addio all’Italia ed i motivi sono tutti sentimentali: cos’è successo al gieffino.

Dice addio all’Italia un ex concorrente che ha partecipato al Grande Fratello. L’addio alla penisola è arrivato a causa di motivi solamente sentimentali. Andiamo quindi a vedere cos’è successo all’ex personalità del reality.

Sono tante le personalità passate per la casa del Grande Fratello. Tra queste troviamo senza ombra di dubbio Ambra Lombardo, la Professoressa del Grande Fratello, nota alle cronache rosa per via della sua relazione tira e molla con Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari. In queste ore la modella ha annunciato il suo addio all’Italia in un’intervista rilasciata per Nuovo. Dopo anni di precariato, Ambra ha deciso quindi di lasciare il paese.

Infatti la professoressa si è trasferita in America per stare accanto al nuovo fidanzato Lorenzo che sposerà a breve. Adesso l’ex gieffina vive a Los Angeles, in California, dove appunto condivide la casa con la sua dolce metà. I due si sono conosciuti la scorsa estate ed è stato subito colpo di fulmine, con i due che hanno subito iniziato a frequentarsi. Così al ritorno dell’uomo a Los Angeles, Ambra ha deciso di seguirlo senza sé e senza ma.

Grande Fratello, Ambra Lombardo si trasferisce a Los Angeles: seguirà il fidanzato

Ambra Lombardo ha quindi voluto rivelare tutti i dettagli della sua relazione con Lorenzo. Infatti sulle pagine italiane si legge: “I maschi italiani hanno il vizio di metterci anni a decidere di fare il grande passo. Invece il mio Lorenzo è un uomo molto concreto e dopo tredici giorni che mi aveva conosciuto ha chiesto la mia mano“. Una proposta di matrimonio che ha trovato subito il ‘Sì’ dell’ex gieffina. Subito dopo i due si sono trasferiti negli Stati Uniti per iniziare una nuova vita.

Inoltre sempre Ambra sulle pagine del settimanale ha rivelato di trovarsi molto bene nella città degli Angeli. Infatti su Nuovo si legge: “A Los Angeles sono molto felice, è una città che le opportunità te le getta addosso. Ho lasciato il mio lavoro di insegnante e ho chiuso una pagina aperta con la tv” – ha poi concluso – “Ora porto avanti un progetto con Mediaset e altre piattaforme, ma è prematuro parlarne“. Quindi Ambra Lombardo è pronta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita, in America, ma soprattutto in compagnia del suo Lorenzo.