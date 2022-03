Ex cantante di Sanremo arrestata a Roma: era la cassiera di un gruppo criminale

Un ex cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo è stata arrestata nella notte: faceva la cassiera di un noto gruppo criminale.

È finita in manette un ex cantante che ha partecipato al Festival della canzone Italiana. A soli 41 anni la donna era diventata cassiera di un noto gruppo criminale. Andiamo quindi a scoprire di chi si tratta e le operazioni delle forze dell’ordine.

Nelle ultime ore è stata arrestata Elsa Lila, ex cantante albanese che ha partecipato anche al Festival di Sanremo. Infatti l’artista è finita in manette ed era in possesso della cassa di Babbo Natale. All’interno della cassa infatti erano nascosti soldi e libri mastri della banda di pusher. Elsa quindi è passata da «cantante più famosa del secolo in Albania» nel 1999 a due partecipazioni a Sanremo (2003 e 2007) all’arresto per associazione a delinquere.

La cantante infatti adesso è detenuta nel carcere di Rebibbia. Infatti gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia, hanno notificato l’arresto nella sua casa nel quartiere di San Lorenzo. Ad emettere l’ordinanza di custodia cautelare infatti ci ha pensato il gip Maria Paola Tomaselli. Andiamo quindi a vedere l’operazione della Polizia avvenuta nella giornata di ieri.

Sanremo, arrestata Elsa Lila: accusata di associazione a delinquere

Insieme alla cantante albanese, in cella ci sono finite e altre otto persone, un destinatario è morto e altri tre, compreso il capo banda albanese, Arindi Boci, detto «Rindi», sono latitanti. Stando alle indagini, Elsa Lila sarebbe la contabile del gruppo criminale. Al momento non risultano contatti diretti con la droga gestita con riunioni della cupola in un paio di locali di Acilia e nascosta in un box auto a Torrevecchia e in un altro a Casal Bernocchi.

Nonostante ciò il giudice la considera pienamente «partecipe del sodalizio» e «persona di fiducia» proprio di Boci. Infatti Elsa avrebbe offerto al boss la sua casa nel 2019 per nascondersi dalle forze dell’ordine. In quel periodo l’unica preoccupazione dei due era che i ladri rubassero la ‘scatola di Babbo Natale‘ ossia il contenitore che nascondeva i profitti dello spaccio delle sostanze stupefacenti.

Per i due un’altra preoccupazione era quella di essere intercettati dalle forze dell’ordine, con la cantante che aveva addirittura invogliato il boss a corrompere una di queste. Alla fine però è arrivato all’arresto anche per l’ex cantante che ha partecipato a ben due edizioni del Festival di Sanremo.