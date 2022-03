Elenoire Casalegno e una Iena condurranno l’attesissimo show: Mediaset ha deciso. Ritorno in grande stile per la presentatrice di Savona

Al fianco di Nicolò De Devitiis sarà la protagonista di ‘Battiti in crociera’, il format musicale che intratterrà il pubblico di Italia 1 per quattro serate esclusive in primavera.

E’ stato uno dei programmi più apprezzati nel corso delle ultime estati. ‘Battiti Live’ ha portato la firma di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri dal 2017, oltre ad un successo crescente sulle frequenze di Italia 1. La musica è da sempre un’accoppiata fissa della tv del Biscione in estate, dai tempo del fortunatissimo Festival Bar. Ora dai vertici di Milano hanno deciso di fare uno spin off del programma, una sorta di anteprima primaverile composta da quattro puntate speciali. Si chiamerà ‘Battiti Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica’ e vedrà al timone l’inedita coppia composta da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis. Un periodo di grande fermento per Italia 1 che in questo periodo ospiterà tre format davvero molto interessanti, ovvero ‘La Pupa e il Secchione Show’, ‘Le Iene’ e proprio quest’ultima versione di Battiti.

Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis condurranno ‘Battiti in crociera’: grande attesa per il nuovo programma Mediaset

Prendendo spunto da quanto accaduto a Sanremo, anche a Mediaset hanno deciso di inaugurare una partnership commerciale con le navi da crociera. La Rai si è avvalsa di Costa Crociere, mentre l’azienda milanese si è buttata sulla “rivale” MSC. Da Orietta Berti e Fabio Rovazzi alla coppia Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis, affermatosi come “iena” nelle ultime stagioni televisive.

‘Battiti in crociera’ (versione abbreviata del titolo) è stato già registrato e si compone di 4 puntate. Il Viaggio della Musica toccherà quattro tappe nel Mediterraneo. Si parte giovedì 31 marzo in prima serata (con un bel confronto di share con mosti sacri quali ‘Don Matteo’ e ‘L’Isola dei Famosi’) salvo ripensamenti dell’ultima ora. Tra gli artisti che vedremo sulla bellissima nave da crociera ci sono Sangiovanni e La Rappresentante di Lista.

Il programma ispirato al format radiofonico di Radionorba ‘Battiti dalla Caverna‘, punta ad attrarre un pubblico sicuramente giovane e segna il ritorno in prima serata per la Casalegno, da sempre vicina ai temi musicali.