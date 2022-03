Doc-Nelle tue mani, sì alla terza stagione ma con una novità: addio a due protagoniste

La Rai ha deciso di confermare Doc-Nelle tue mani anche per la terza stagione. I telespettatori però dovranno dire addio a due protagoniste.

Doc-Nelle tue mani 3 ci sarà, con i telespettatori che potranno essere felici anche dopo l’ultima puntata della seconda stagione. Nonostante ciò il pubblico di casa dovrà dire addio a due delle protagoniste: chi sono le due attrici che non parteciperanno alle nuove riprese.

Doc Nelle tue Mani non si fermerà con la seconda stagione. Infatti il medical drama della Rai è riuscita a riscuotere un gran successo, riuscendo ad appassionare oltre sette milioni di telespettatori. I dati hanno quindi convinto la televisione di stato a continuare la serie televisiva con protagonista Luca Argentero. Lo stesso attore, qualche tempo fa, aveva dichiarato che la serie doveva essere basata su tre stagioni. Un’indiscrezione che è stata confermata dalla stessa Rai che ha comunicato l’inizio delle riprese per in nuovi episodi.

Infatti Doc – Nelle tue mani 3 dovrebbe andare in onda tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Al momento la sceneggiatura è in fase di scrittura ed il set non è stato ancora aperto. Inoltre non c’è ancora nemmeno una data per l’inizio delle riprese che si sono tenute nuovamente tra Roma e Milano. Inoltre la produzione dovrà tenere in mente gli impegni di Luca Argentero, impegnato anche nel remake di Sandokan accanto a Can Yaman, ricoprendo il ruolo di Yanez. Andiamo quidni a vedere i primi dettagli sulla terza stagione della serie Rai.

Doc nelle tue mani 3 si farà: quando inizieranno le riprese

Le riprese per la terza stagione di Doc – Nelle tue Mani quindi potrebbero partire in autunno o addirittura nei primi mesi del 2023. Tra le conferme nel cast oltre alla presenza scontata di Luca Argentero, troveremo anche Matilde Gioli, che ha già dato la sua disponibilità alla produzione. Infatti l’attrice sembra davvero entusiasta del suo ruolo nei panni della dottoressa Giulia Giordano e spera in un lieto fine per la sua storia.

Sono due invece le protagoniste che non ci saranno nella seconda stagione. Stiamo parlando di Silvia Mazzieri (la specializzanda Alba) e Giusy Buscemi (la psicologa Lucia). Infatti entrambe sono in dolce attesa, con il parto che è previsto proprio per i mesi estivi. Le due quindi non riusciranno a recuperare le forze per tornare ad indossare di nuovo il camice bianco. Non è escluso però un loro ritorno più in là, magari in accordo con i registi di Doc. C’è quindi grande attesa per la terza stagione della serie rivelazione Rai.