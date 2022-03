“Sono stata malissimo”: Aurora Ramazzotti ricorda il suo momento più buio. Ospite a Belve su Rai 2 c’è spazio anche per Tomaso Trussardi

C’è chi tira fuori le unghie per difendersi e chi per sopravvivere. Come tutti i protagonisti di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2 che venerdì 18 marzo ospita Aurora Ramazzotti, per un racconto tra presente e futuro.

Un po’ influencer, un po’ conduttrice e personaggio televisivo, di lei conosciamo quasi tutto ma non sempre Aurora ne ha parlato in prima persona. Questa volta sì, c’è il racconto di una famiglia sempre sotto i riflettori a causa di due genitori popolarissimi e di una giovinezza che rischiava di bruciare.

Già quattro anni fa Michelle Hunziker aveva raccontato quella notte in cui ha rischiato di perderla. La figlia era stata vicina al coma etilico e lei la racconta così: “Sono stata malissimo, mi hanno portato via in ambulanza e non ricordo nulla. Non mi hanno fatto la lavanda gastrica, tecnicamente non sarei finita in coma etilico, ma il dottore mi disse che avevo un tasso alcolemico così alto che avrebbe ammazzato un uomo adulto”.

Aurora Ramazzotti ricorda il suo momento più buio: i rapporti con Trussardi sono così

Ma la chiacchierata con Francesca Fagnani è servita anche per chiarire altri aspetti della sua vita, come fanno capire alcune anticipazioni dell’intervista. Come il rapporto con Tomaso Trussardi che è stato (ma per la legge è ancora) il secondo marito di sua madre. Dopo la separazione lui ha parlato di rapporto andati raffreddandosi e in parte è effettivamente vero.

Anche se “non sento io nostro rapporto compromesso. Lui è il papà delle mie sorelle, a loro ha sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno“. E dopo quello che è successo di recente cresce il partito di quelli che vorrebbero finalmente rivedere Eros e Michelle insieme.

Lei però non si iscrive al partito dei nostalgici: “Non ho mai fatto il tifo, non riesco a immaginarmeli insieme, per come me li ricordo sono due persone incompatibili”. Poi però passare le feste di compleanno, come è successo di recente, con entrambi insieme è la gioia più grande. Lei intanto cresce professionalmente e umanamente, anche se con quel cognome e quei due genitori non è semplice.