Anticipazioni Uomini e Donne, Luca ad un bivio: sorpresa in studio per Gemma

Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne svelano che al centro dello studio ci sarà molto spazio per Luca Salatino che è ad un bivio

Una settimana dedicata quasi interamente a Ida Platano e Alessandro Vicinanza per il Trono Over ed a Matteo Ranieri per il Trono Classico, oggi spazio ad altri protagonisti che renderanno la puntata allettante.

Oltre che da Matteo Ranieri, il Trono Classico di quest’edizione di Uomini e Donne è portato avanti anche da Luca Salatino che non ne ha mai abbastanza e chiede di conoscere nuove persone di tanto in tanto, ma questo non fa altro che complicargli le cose, soprattutto con le due corteggiatrici iniziali, Soraya e Lilli che non hanno apprezzato la volontà del tronista di fare nuove conoscenze.

Oggi, in studio, Lilli avrà molto da ridire sull’esterna che Luca ha avuto con Soraya lasciandosi ad un duro e lungo sfogo dinanzi alle telecamere: è stata una frase, in particolare, detta dal tronista che l’ha spiazzata e ferita. In realtà, il tronista spiega che quanto ha detto non è stato fatto con malizia, ma che il suo unico pensiero è un occhio di riguardo verso di lei visto il suo passato difficile: come finirà tra i due? Lilli crederà alle buone intenzioni di Luca?

Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani accoglie un nuovo cavaliere

Che sia la volta giusta? Improbabile, ma Gemma Galgani ci prova sempre. Dopo l’esperienza fallimentare con Franco, che ha provato a sedurre in ogni modo con scarsi risultati, sembrerebbe che oggi in studio possa arrivare un nuovo cavaliere per la dama del Trono Over, pietra miliare del dating show. Questo passo di un nuovo uomo che scende a corteggiarla potrebbe essere un punto di svolta per Gemma che è ancora sola, nonostante i tanti anni passati in compagnia di Maria De Filippi.

Non solo Maria De Filippi, però, perché da anni la dama del Trono Over viene massacrata dalle critiche di Tina Cipollari che ha da ridire su ogni gesto o parola della Galgani. L’opinionista, infatti, ancora una volta avrà qualcosa da dire alla dama torinese, dopo aver messo sotto accusa Pinuccia per tutta la settimana.